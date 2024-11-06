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Trump'ın seçim zaferi ABD kripto endüstrisine yeni bir dönemi başlatıyor

Trump'ın seçim zaferi ABD kripto endüstrisine yeni bir dönemi başlatıyor
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Haberler
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Donald Trump'ın başkanlık seçimlerindeki başarısı, ABD kripto endüstrisi için yeni vaatler ve umutlar getiriyor. Gary Gensler'in görevden alınması ve ABD'de Bitcoin madenciliğinin teşvik edilmesi planları, sektördeki gelecek vizyonunu şekillendiriyor.

Donald Trump'ın Amerikan başkanlık seçimlerinde öne çıkmasıyla birlikte, kripto para birimi endüstrisi büyük bir dönüşüme hazırlanıyor. Trump'ın SEC başkanı Gary Gensler'i görevden alma vaadi ve Bitcoin madenciliğini destekleme sözleri, sektörde heyecan yaratıyor. Ayrıca, Ross Ulbright'ın cezasının hafifletilmesi gibi vaatler de dikkat çekiyor.

Kripto Para Dünyasında Trump Etkisi Başladı

Kesin olmayan sonuçlara göre Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlandı. ABD basınına göre Trump, 2020 seçimlerinde kaybettiği Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerini tekrar kazandı. Analizine göre, 306 elektoral oya ulaşması beklenen Trump'ın zafer şansı yüzde 95'in üzerinde seyrediyor.

Florida'da yaptığı konuşmada zafer mesajları veren Trump'ın karşısındaki aday Kamala Harris'in Pennsylvania, Wisconsin ve Michigan gibi kilit eyaletlerde geride kaldığı belirtiliyor.

Seçim kampanyası sürecinde kripto para sektörüne yönelik önemli vaatlerde bulunan Trump'ın açıklamaları, sektörde heyecan yaratıyor. Trump'ın öncelikli hedefleri arasında, SEC Başkanı Gary Gensler'i görevden almak yer alıyor. Biden döneminde atanan ve kripto para şirketlerine karşı sert tutumıyla tanınan Gensler'in muhtemel görevden alınması ve onun yerine kripto para dostu yeni bir başkanın atanması kripto para dünyasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırabilecek potansiyele sahip.

Trump'ın dikkat çeken diğer vaatleri arasında, ülke içi Bitcoin madenciliğinin teşvik edilmesi ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturulması bulunuyor. Trump ayrıca, Bitcoin benimsenmesini artırmayı, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) girişimlerini engellemeyi ve Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'in cezasını hafifletmeyi planlıyor. Ulbricht şu anda iki müebbet artı 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Suç örgütlerinden ele geçirilen Bitcoin'lerin satılmayıp ulusal rezervde tutulmasını öngören Trump'ın bu stratejisinin, ülkenin borç yükünü hafifletmede yardımcı olabileceği düşünülüyor. Sektörün önde gelen isimleri, Trump'ın vaatlerine temkinli yaklaşıyor. Shapeshift'in kurucusu Eric Vorhees, Bitcoin madenciliğindeki milliyetçi yaklaşımı eleştirirken, Casa cüzdan servisi kurucusu Jameson Lopp ise Bitcoin rezervi planına şüpheyle bakıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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