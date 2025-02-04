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Trump'ın oğlu o kripto para birimine yatırım çağrısı yaptı

Trump'ın oğlu o kripto para birimine yatırım çağrısı yaptı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, kripto para birimleriyle ilgili açıklamalarına devam ediyor. Trump'ın oğlu Eric Trump, Ethereum alımı için ideal zaman olduğunu açıkladı. Gümrük vergilerinin askıya alınmasıyla Ether 2.913 dolara ulaşırken, Trump ailesi büyük bir kripto transferi gerçekleştirdi.

Eric Trump, Ethereum yatırımı konusunda takipçilerine yeşil ışık yaktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri kararı sonrası Ether fiyatı 2.900 doları aşarken, Eric Trump, kripto para biriminde alım zamanının geldiğini vurguladı. Trump ailesinin bu hamlesi, piyasada dikkat çekici hareketliliklere neden oldu.

Trump Ailesinin Kripto Hamleleri Devam Ediyor: Ethereum Yükselişte Geçti

Kripto para piyasasının önde gelen varlıklarından Ethereum (ETH), son günlerde Trump ailesinin gündemine oturdu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, sosyal medya platformu X üzerinden Ethereum yatırımı konusunda dikkat çekici bir açıklama yaptı. 5,4 milyon takipçisi bulunan Eric Trump, paylaşımında ETH alımı için uygun zamanın geldiğini belirtti. Ancak daha sonra yaptığı düzenlemeyle paylaşımının bir kısmını kaldırdığı gözlemlendi.

Piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergisi kararlarının etkisiyle dalgalanmalar yaşandı. Ethereum'un değeri önce 2.900 doları aşarak önemli bir seviyeye ulaştı. Ancak vergi kararları sonrasında sert bir düşüş yaşayarak bir saat içinde yüzde 16'lık kayıpla 2.368 dolara geriledi. Kanada ve Meksika ile yapılan görüşmelerde alınan geçici kararların ardından toparlanma sürecine giren Ethereum, 2.700 dolar seviyesine yükseldi ve Eric Trump'ın açıklaması öncesinde 2.913 dolar düzeyini gördü.

Bununla birlikte Blockchain veri analiz şirketi Spot On Chain'in raporuna göre Trump ailesinin bağlantılı olduğu World Liberty Financial kripto platformu, 3 Şubat tarihinde önemli bir adım attı. Platform, Coinbase saklama hizmetlerine 307,41 milyon dolar değerinde varlık transferi gerçekleştirdi. Raporda belirtildiğine göre, şirket ardından yaklaşık 20.000 Lido Staked Ether'i nakde çevirdi ve 5 milyon USD Coin kullanarak 2.738 dolar seviyesinden 1.826 Ether satın aldı. Spot On Chain, bu işlemlerin platformun yakında hizmete girecek "Kazan ve Ödünç Al" borç verme protokolünün altyapısını oluşturmak için yapıldığını öne sürdü.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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