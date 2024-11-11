Yeni dönemde Trump'ın kripto danışmanı olacak olan isim belli oldu. Cardano kurucusu Charles Hoskinson'ın belirlenecek olan yeni kripto politikalarında ne kadar etkili olacağı tartışılırken bir yandan da ADA token'ın fiyatını yukarı çekip çekmeyeceği merak ediliyor. Trump'ın kripto danışmanı kim olacak? Cardano kurucusu Charles Hoskinson kimdir? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde...

Trump'ın kripto danışmanı kim olacak?

Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson, yakın tarihli bir podcast yayınında, düzenleyici belirsizliği ele almayı amaçlayan Trump'ın kripto danışmanı olduğunu doğruladı. Bununla birlikte, ADA fiyatı azalan konsolidasyonun kenarına ulaştıktan sonra uzun süreli bir konsolidasyondan çıktı. Token'ın alım satım dinamikleri bu hamleden sonra büyük ölçüde değişti ve önümüzdeki birkaç gün içinde 0,8 dolar ve 1 dolara yükselmesi öngörülüyor. Fiyat düşüş formasyonunun üzerine çıktığına göre, Cardano fiyatının yüksek kalması ve yakında ATH'nin de yukarısına çıkması bekleniyor.

Cardano kurucusu Charles Hoskinson kimdir?

Charles Hoskinson, blockchain dünyasında tanınmış bir girişimci ve matematikçidir. En çok Cardano'nun kurucusu ve IOHK'nin (Input Output Hong Kong) CEO'su olarak bilinir. 1987 doğumlu olan Hoskinson, matematik eğitimi almış ve blockchain teknolojilerine olan ilgisi sayesinde kripto para dünyasında önemli bir yere ulaşmıştır.

Hoskinson, blockchain dünyasına ilk olarak Ethereum'un kurucu ortaklarından biri olarak adım attı. 2013 yılında Vitalik Buterin ile birlikte Ethereum'u kurdu, ancak merkeziyetsizlik ve yönetim konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle Ethereum'dan ayrıldı. Daha sonra, daha güvenli ve sürdürülebilir bir blockchain platformu geliştirme amacıyla Cardano projesini başlattı.

Cardano, bilimsel araştırmalara ve hakemli (peer-reviewed) çalışmalara dayalı olarak geliştirilen ilk blockchain projelerinden biridir. Hoskinson'un liderliğinde kurulan IOHK, Cardano'nun geliştirilmesi ve teknik altyapısının sağlanması için çalışmalar yapmaktadır. Hoskinson, blockchain teknolojisinin finansal sistemleri dönüştürme potansiyeline inanan ve bu vizyon doğrultusunda projeler geliştiren önemli bir isim olarak tanınmaktadır.