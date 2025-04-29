Trump'ın Akşam Yemeği: Bir Servet Sırrı mı, Yoksa Sermaye Tuzağı mı?

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mayıs 2025'te Washington DC yakınlarındaki Trump National Golf Club'da düzenlenecek özel bir gala yemeğiyle gündemde. Bu etkinlik, Trump'ın Ocak ayında piyasaya sürdüğü TRUMP adlı meme coin'in en büyük 220 yatırımcısını ağırlayacak. Özellikle ilk 25 yatırımcı, Başkan Trump ile özel bir resepsiyona ve Beyaz Saray turuna davet edilecek .?

Kriptoyla Güç Kazanmak

Trump'ın "kripto başkan" olma hedefi doğrultusunda başlattığı bu kampanya, TRUMP coin'inin değerini yüzde 50'den fazla artırdı. Etkinliğe katılmak isteyenler, 23 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında ellerinde tuttukları coin miktarına göre sıralanacak . Katılımcılar, kimlik doğrulama ve geçmiş kontrollerinden geçmek zorunda olacak.

Etik Tartışmalar ve Eleştiriler

Bu etkinlik, Trump'ın başkanlık makamını kişisel finansal çıkarları için kullanıp kullanmadığı konusunda etik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Eleştirmenler, bu tür etkinliklerin kamu güvenini zedeleyebileceğini ve çıkar çatışmalarına yol açabileceğini belirtiyor . Beyaz Saray ise Trump'ın varlıklarının çocukları tarafından yönetildiğini ve herhangi bir çıkar çatışması olmadığını savunuyor.

Piyasa Etkisi

Duyurunun ardından TRUMP memecoin'inin değeri yüzde 70'in üzerinde artarak 13,65 dolara ulaştı. Bu artış, etkinliğe katılmak isteyen yatırımcıların token alımlarını hızlandırmasıyla ilişkilendiriliyor ve bir başka sorunun da kapısını aralıyor: Trump'ın akşam yemeği aslında fiyat artışı ardından satış dalgası yaratmak için manipülatif bir tuzak mı?

Neticede yemek, destekçileri için prestijli bir fırsat olarak görülürken, eleştirmenler tarafından demokratik değerlere ve şeffaf yönetime tehdit olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Trump'ın akşam yemeğinin bir "servet sırrı" mı yoksa "sermaye tuzağı" mı olduğu sorusunu gündeme getiriyor.?

Etkinlik, Trump'ın kripto para dünyasındaki etkisini ve başkanlık makamını nasıl kullandığını gözler önüne seriyor. Bu gelişmeler, hem kripto para piyasası hem de siyasi etik açısından dikkatle izlenmeye devam ediyor.