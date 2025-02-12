Trump CFTC başkanlığına kripto para dünyasından bir ismi önerdi

Blockchain sektörünün önde gelen isimlerinden Quintenz'in CFTC başkanlığına aday gösterilmesi, Trump yönetiminin kripto para politikasındaki yeni vizyonunu yansıtıyor. Geçici CFTC Başkanı Caroline Pham ve Blockchain Association CEO'su Kristin Smith'in olumlu açıklamaları, sektörün bu atamaya verdiği desteği.

Blockchain Dünyası CFTC Başkanlık Atamasını Destekliyor

Beyaz Saray'ın Capitol Hill'e gönderdiği belgelerde yer alan bilgiler, Trump'ın CFTC başkanlığı için Quintenz'i seçtiğini doğruluyor. Kripto sektörü için büyük önem taşıyan bu atama, düzenleyici çerçevenin geleceğini şekillendirebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

CFTC geçici başkanı Caroline Pham, Quintenz ile daha önce birlikte çalıştıklarını ve başarılı projelere imza attıklarını belirtti. Pham, Quintenz'in kripto ve inovasyon alanındaki vizyonunun CFTC için büyük değer taşıyacağını ifade etti.

Blockchain Association CEO'su Kristin Smith de Quintenz'in deneyiminin ve CFTC'deki geçmişinin, onu kurumu yönetmek için ideal bir aday yaptığını vurguladı. Bu atama, CFTC'nin kripto para düzenlemelerindeki rolünün artacağına işaret ediyor.