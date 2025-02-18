TRUMP airdrop nasıl alınır?

Airdrop duyurusu, 17 Şubat'ta X (eski adıyla Twitter) platformunda yapıldı. Paylaşımda, "Resmi Trump mağazalarından alışveriş yaparak Başkan Trump'a olan sevginizi gösterdiniz—şimdi Başkan TRUMP size sevgisini gösteriyor!" ifadeleri kullanıldı.

Etkinlik kapsamında, belirli Trump mağazalarından alışveriş yapanlar, üç adet TRUMP meme coini kazanma hakkı elde edecek. Airdrop'a hak kazanan ürünler arasında Trump marka spor ayakkabılar, saatler, parfümler ve Trump kartları yer alıyor.

Katılmak isteyenlerin, e-posta adreslerini doğrulayarak uygunluklarını kanıtlamaları gerekiyor. Sadece 15 Şubat 2025'ten önce alışveriş yapanlar airdrop'u talep edebilecek. Ayrıca, TRUMP meme coinlerini talep etmek için son tarih 1 Mart 2025 olarak belirlendi.

Airdrop, TRUMP tokeninin piyasaya sürülmesinin birinci ay dönümüne denk geliyor.

Airdrop'un önemi ise "17 Ocak 2025'te TRUMP meme coini dünyayı kasıp kavurdu. İlk hafta neredeyse 1 milyon kullanıcı TRUMP tokeni tuttu ve bunların yüzde ellisi kriptoyu ilk kez deneyimledi! Bu, tarihin en büyük kripto benimseme etkinliklerinden biri oldu." ifadeleriyle vurgulandı.