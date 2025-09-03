Haberler

Trump ailesinin kripto projesinde kritik adım: Milyonlarca token yakıldı

Trump ailesinin kripto projesinde kritik adım: Milyonlarca token yakıldı
Güncelleme:
World Liberty Financial (WLFI), piyasaya açıldıktan sonra değer kaybeden tokenı desteklemek için 47 milyon token yaktı. Yakma işlemi toplam arzı azaltırken fiyat kayıplarını sınırlamayı hedefliyor.

Trump ailesinin kripto girişimi World Liberty Financial, düşen fiyatı durdurmak için token yakma yoluna gitti. 2 Eylül'de Ethereum ağında yapılan işlemle 47 milyon WLFI kalıcı olarak dolaşımdan çıkarıldı. Toplam arz 99,95 milyar seviyesine inerken, bu miktar dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 0,19'una karşılık geliyor.

World Liberty Financial Fiyat Düşüşünü Token Yakarak Durduruyor

Zincir üstü verilere göre Trump ailesiyle ilişkilendirilen kripto projesi World Liberty Financial, çarşamba günü 47 milyon adet WLFI token'ını dolaşımdan kalıcı olarak kaldırdı. Pazartesi günü ikincil piyasalarda işlem görmeye başlayan token, ilk yatırımcıların varlıklarını halka satmasına olanak tanımıştı. Token fiyatı kısa süreliğine 0,331 dolara kadar çıksa da o zamandan beri sürekli bir düşüş yaşayarak son 24 saatte yüzde 3,8'lik bir kayıpla 0,23 dolar seviyesine geriledi.

Kripto projeleri, arzı daraltarak kalan token'ların değerini teorik olarak artırmak amacıyla token yakım işlemleri gerçekleştirir. Piyasa verilerine göre, WLFI'nin başlangıçtaki 100 milyar adetlik arzının yaklaşık 24,66 milyar adedi (yüzde 25'ten fazlası) dolaşıma açılmış durumda. Yapılan son yakım işlemi, dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 0,19'unu temsil ediyor. Etherscan üzerindeki işlem kayıtları, token'ların 2 Eylül'de bir yakım cüzdanına gönderildiğini ve toplam arzın 99,95 milyarın biraz üzerine düştüğünü gösteriyor.

Proje ekibi kısa bir süre önce, token kıtlığını ve fiyatını artırmak amacıyla protokol sahipli likidite ücretlerini kullanarak bir geri alım ve yakım programı uygulama teklifi sundu. Teklifte, bu adımın "uzun vadeli büyümeye bağlı olmayan katılımcıların elindeki" token'ları ortadan kaldırarak "sadık ve uzun vadeli yatırımcıların göreceli sahiplik yüzdesini artıracağı" iddia edildi. Lansman günündeki en yüksek seviyesine göre yüzde 31'den fazla değer kaybeden token'da yaşanan düşüşün temel nedeni olarak kısa pozisyon alan yatırımcıların satışları gösteriliyor.

Gerçek dünya varlıkları borçlanma ve borç verme ekosistemi RAAC kurucusu Kevin Rusher, WLFI token'ı etrafındaki heyecanın kripto para piyasasının hâlâ olgunlaşma mücadelesi verdiğini gösterdiğini belirtti. Rusher, ekosistemdeki gerçek uzun ömürlülüğün "ünlü token'ları veya kısa vadeli heyecanlar" tarafından değil, kurumsal benimseme ile belirleneceğini savundu. Web3 kimlik platformu Galxe'nin pazarlama müdürü Mangirdas Ptašinskas ise token lansmanının Ethereum işlem ücretlerini aşırı yükselttiğini ve bunun geliştiriciler için bir uyarı olması gerektiğini ifade etti.

