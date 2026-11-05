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Trump ailesine kripto soruşturması

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Trump ailesine kripto soruşturması
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ABD'de ara seçimlerin ardından Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanan Demokratlar, Trump ailesinin kripto şirketlerini mercek altına almaya hazırlanıyor. Soruşturmanın ilk hedefinin aileyle bağlantılı World Liberty Financial olması beklenirken, şirketin tokenı seçim sonrası sert düştü.

Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu yeniden ele geçirmesi, Başkan Donald Trump ve ailesinin kripto girişimleri için yeni bir dönemi başlattı. Meclis çoğunluğu, Demokratlara celp yoluyla şirketlerden belge ve ifade isteme yetkisi veriyor.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin yeni başkanı olması beklenen Demokrat Milletvekili Robert Garcia, Trump ailesinin iş bağlantılarını, kripto işlemlerini ve olası çıkar çatışmalarını inceleyeceklerini açıkladı.

İLK HEDEF WORLD LIBERTY FINANCIAL

Soruşturmanın ilk durağının, Trump ailesinin Eylül 2024'te kurduğu World Liberty Financial olması bekleniyor. Şirket, ABD'de ulusal banka lisansı için başvuruda bulunmuş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan'ın şirkette aldığı 500 milyon dolarlık pay da Demokratların radarında.

Demokratlar şubat ayında Hazine Bakanı Scott Bessent'ten bu yatırımın incelenmesini istemişti. Ancak bu talebin yasal bir bağlayıcılığı bulunmuyordu. Meclis çoğunluğuyla birlikte Demokratlar artık celp yetkisini kullanabilecek.

MİLYARLARCA DOLARLIK KAZANÇ MERCEK ALTINDA

Reuters'ın tahminine göre Trump ailesinin kripto girişimleri en az 2,3 milyar dolar kâr sağladı. Trump'ın haziran ayında yayımlanan 2025 yılı mali beyanında da 1,4 milyar doların üzerinde kriptoyla bağlantılı gelir yer aldı.

Bloomberg'in haberine göre Trump'la bağlantılı kripto şirketleri olası soruşturmalara karşı şimdiden avukat ve lobici tuttu. Trump ise ailesinin kripto girişimlerinde yasa dışı bir şey olmadığını savunuyor. Başkanın veto yetkisi nedeniyle Demokratların kriptoya yönelik sert yasaları geçirmesi de kolay görünmüyor.

Seçim sonuçlarının ardından World Liberty Financial'ın tokenı WLFI yüzde 10 düşerek tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Trump'la bağlantılı diğer tokenlarda da sert düşüş yaşandı. 

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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