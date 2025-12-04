Trump ailesi Bitcoin alımlarını sürdürüyor

Eric ve Donald Trump Jr. tarafından kurulan Bitcoin madencilik ve hazine şirketi American Bitcoin, kurumsal hazinesine 363 Bitcoin daha eklediğini duyurdu. Şirket, piyasada "kasım düşüşü" olarak adlandırılan geri çekilme dönemini değerlendirerek varlıklarını artırma yoluna gitti.

Stratejik Satın Alımlar Devam Ediyor

Şirketin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre American Bitcoin'in toplam Bitcoin varlığı 2 Aralık itibarıyla 4.367 adede yükseldi. 7 Kasım tarihli önceki bildirimde bu rakam 4.004 adet olarak raporlanmıştı. Bu veriler, şirketin fiyatların 126.000 dolar zirvesinden 82.000 dolara gerilediği dönemde dünyanın en büyük kripto parasına yatırım yaptığını gösteriyor. Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Stratejik birikim devam ediyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan şirket hisseleri, birleşme öncesi özel tahsisli payların kilitlerinin açılmasıyla salı günü yüzde 38 oranında sert bir düşüş yaşadı. Hisse fiyatı 2,19 dolara kadar geriledikten sonra çarşamba günü yüzde 9,13 toparlanarak 2,39 dolardan kapandı. Kurucu ortak Eric Trump, bu fiyat dalgalanmasının beklendiğini belirterek şirketin temel verilerine güvendiklerini ifade etti.

American Bitcoin üçüncü çeyrekte güçlü finansal sonuçlar bildirdi. Şirketin geliri yıllık bazda 11,6 milyon dolardan 64,2 milyon dolara yükselirken, geçen yıl 0,6 milyon dolar olan net zarar 3,5 milyon dolar net kâra dönüştü. Haberin yazımı esnasında Bitcoin, son bir günde yüzde 0,64 artışla 93.332 dolar seviyesinde işlem görüyor.