Tron kurucusundan TRUMP tokena dev yatırım

Tron kurucusundan TRUMP tokena dev yatırım
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Tron mimarı Justin Sun, ABD başkanı Donald Trump'ın TRUMP memecoininden 100 milyon dolar değerinde satın almayı taahhüt etti. Bu hamle, politik temalı kripto paraların kurumsal yatırımcılar tarafından ciddi şekilde değerlendirilmeye başlandığının önemli bir göstergesi. TRUMP tokenı yakında Tron ağında da işlem görmeye başlayacak.

Kripto para dünyasının tanınmış isimlerinden Justin Sun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada stratejik hamlesini duyurdu. Sun'ın bu kararı, sadece bireysel bir tercih olmanın ötesinde iki güçlü ekosistemin birleşmesini simgeliyor.

Justin Sun Trump Memecoinine 100 Milyon Dolar Ayırdı

Justin Sun, X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı gönderisinde "100 milyon dolar değerinde TRUMP satın almayı garanti ediyoruz." ifadelerini kullandı. Tron kurucusu, TRUMP ve Tron'un birlikte kripto para geleceği olduğunu belirtti.

Sun'ın açıklaması, ekosistemler arasında iş birliği yaparak kripto para manzarasını büyütme hedefini de içeriyor. Bu hamle, GetTrumpMemes gibi topluluklar ile ortak hareket etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Pazartesi günü Tron DAO tarafından yapılan resmî açıklamada, TRUMP memecoininin Tron Blockchain ağında başlatılacağı ilan edildi. Bu birleşme, her iki ekosistem için de stratejik önem taşıyor.

Justin Sun'ın TRUMP tokenı ile olan ilişkisi geçmişe dayanıyor. TRUMP'ın en büyük yatırımcılarından biri olan Sun, bu yılın başlarında Başkan Donald Trump tarafından düzenlenen özel akşam yemeğine katılmıştı. Mayıs ayında Sun'ın elinde yaklaşık 19 milyon dolar değerinde TRUMP bulunuyordu.

Bu gelişme, memecoin piyasasında kurumsal yatırımcı ilgisinin artması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Sun'ın bu yatırım kararı, politik temalı kripto paraların geleneksel yatırım araçları arasında yerini konumunu sağlamlaştırma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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