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Transak Alabama'da kripto transferine onay aldı

Transak Alabama'da kripto transferine onay aldı
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Web3 ödeme altyapı sağlayıcısı Transak, Alabama'dan ilk para transferi lisansını (MTL) alarak ABD genişlemesinde önemli bir adım attı. Bu lisans, firmanın Alabama'da yasal kripto işlemleri kolaylaştırmasına olanak tanırken ABD'deki düzenleyici uyum çabalarını da güçlendiriyor.

Kripto para sektöründe yasal altyapı oluşturma çabaları hız kazanıyor. Transak'ın Alabama'dan aldığı lisans, şirketin ABD pazarındaki konumunu sağlamlaştırırken, kripto para hizmetlerinin yasal çerçevesini genişletiyor. Bu gelişme, kripto ekosisteminin yasal entegrasyonunda yeni bir dönemi işaret ediyor.

Kripto Ödemelerinde Yasal Altyapı Güçleniyor

Transak, Alabama Menkul Kıymetler Komisyonu'ndan Para Transferi Lisansı (MTL) aldı. Bu lisans, şirketin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genişleme stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Transak, bu lisansla birlikte ABD'de 46 eyalette yasal operasyonlar için lisanslanmış duruma geldi. Şirket, Alabama lisansıyla güçlendi ancak tüm ABD kullanıcılarına tam olarak hizmet verebilmesi için hala birçok lisansa ihtiyaç duyuyor.

Kripto para sektöründe regülasyon oluşturma çabaları giderek önem kazanıyor. Transak'ın bu adımı, şirketin ABD finansal düzenlemelerine uyma yönündeki kararlılığını gösteriyor. Bu uyum çabaları, Transak'ın kolaylaştırdığı tüm kripto işlemlerinin güvenliğini ve yasallığını sağlamayı amaçlıyor.

Transak, Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) nezdinde kayıtlı bir Para Hizmetleri İşletmesi olarak, hizmetlerini ABD sakinlerine sunmak için eyalet düzeyinde lisanslara sahip olmak zorunda. ABD'deki eyalet yasalarının karmaşıklığı ve çeşitliliği göz önüne alındığında, tam ABD kapsamına ulaşılmadan önce bu sürecin biraz zaman alması bekleniyor.

Yeni lisans, Transak'ın Alabama sakinlerine daha hızlı işlemler ve gelişmiş talep karşılama dahil olmak üzere geliştirilmiş kripto hizmetleri sunmasına olanak tanıyacak. ABD piyasalarının düzenleyici uyum gereklilikleri giderek daha sıkı hale geliyor ve bu son lisans Transak'ın artan bu düzenleyici talebi karşılamasına yardımcı oluyor.

Transak'ın hizmetleriyle entegre edilmiş merkezi olmayan uygulamalar (DApp'ler) Alabama gibi eyaletlerden faydalanacak. Ancak lisansı olmayan eyaletler için kullanıcılar iyileştirmeler yapılmadan önce bir süre bekleyebilir.

Transak, 6 Ağustos'ta ABD'li kullanıcılar için kripto para birimlerine banka havalesiyle ulaşmayı sağlayan ilk platform oldu. Transak'ın kurucu ortağı ve CEO'su Sami Start, bu gelişmeyi kripto benimsenmesi için ileriye doğru bir adım olarak değerlendirdi.

CEO ayrıca kullanıcılar kriptoyu günlük işlemler için kullanmaya daha aşina hale geldikçe "hızlı büyüme" beklendiğini açıkladı. Havale işlemlerinin de bu hedefe doğru ilerlediğini belirtti.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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