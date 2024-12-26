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TradingView hatası Bitcoin fiyatını düşürdü

TradingView hatası Bitcoin fiyatını düşürdü
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Bitcoin (BTC) fiyatı, popüler analiz platformu TradingView'deki teknik bir hata sonucu yüzde 4 oranında kayıp yaşadı. Sistem hatası nedeniyle Bitcoin'in piyasa hakimiyeti sıfıra inince, yatırımcılar arasında panik satışları başladı. Hatanın düzeltilmesine kadar geçen sürede 33 milyon dolarlık long pozisyon kapandı.

Kripto para piyasaları, 26 Aralık'ta beklenmedik bir teknik sorunla sarsıldı. TradingView platformunda Bitcoin hakimiyeti grafiğinde yaşanan hata, sakin geçen alım satım koşullarını sona erdirirken, Bitcoin fiyatının 95.000 dolar seviyesine kadar gerilemesine neden oldu.

TradingView Grafik Hatası Kripto Para Piyasasında Panik Yarattı

Sistem hatası, Bitcoin'in toplam kripto para piyasasındaki hakimiyetini gösteren dominans grafiğinde ortaya çıktı. Yatırımcılar, Bitcoin dominansının aniden sıfıra düştüğünü gösteren verileri görünce panik satışlarına yöneldi.

CoinGlass verilerine göre yaşanan panik satışları sonucunda dört saatlik süreçte 33 milyon dolarlık Bitcoin long pozisyonu sonlandırıldı.

Aqua'nın analizine göre Bitcoin dominansı 2021 kırılma seviyesine ulaşıp geri çekildi. Bu durum, önümüzdeki aylarda altcoinlerin Bitcoin'den daha iyi performans göstereceğine işaret ediyor. Michaël van de Poppe, altcoinlerin potansiyeline dikkat çekerek, 2025'te 20-50 kat artış beklenebileceğini vurguladı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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