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Toyota menkul kıymet tokenı ve Toyota Wallet nedir?

Toyota menkul kıymet tokenı ve Toyota Wallet nedir?
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Toyota, dijital dönüşümün hızla ilerlediği finans dünyasında, yenilikçi bir adımla "Menkul Kıymet Tokenı" çıkararak dikkatleri üzerine çekti. Peki, bu yeni finansal araç ne anlama geliyor ve yatırımcılar için hangi fırsatları sunuyor?

Toyota menkul kıymet tokenı hakkında bilinmesi gerekenler

Toyota'nın menkul kıymet tokenı, dijital varlıkların güvenli ve şeffaf bir şekilde ihraç edilmesini sağlayan blockchain teknolojisini kullanarak piyasaya sürüldü. Şirket, bu tokenı "Toyota Wallet ST (securities token) tahvili" olarak adlandırdı ve toplamda 1 milyar yen (yaklaşık 6,6 milyon dolar) değerinde bir tahvil arz etti.

Bu token, Toyota'nın dijital ödeme uygulaması olan Toyota Wallet ile entegre çalışıyor. Yatırımcılar, bu cüzdana sahip olduklarında özel avantajlardan faydalanabiliyor. Özellikle yüksek yatırım yapanlara bonus kredi imkanı sunulması, yatırımcılar için cazip bir teşvik olarak öne çıkıyor.

Toyota, bu hamlesiyle sadece dijital finans dünyasında yer almakla kalmıyor, aynı zamanda blockchain teknolojisini kullanarak bireysel yatırımcılarla olan bağını güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, token ihracı için Mitsubishi UFJ'nin Progmat platformunu tercih etti. Bu platform, farklı blockchain protokolleri üzerinde birlikte çalışabilirlik çözümleri sunarak daha esnek ve güvenli bir yatırım ortamı sağlıyor.

Satış Süreci ve Vade Tarihi

Toyota'nın menkul kıymet tokenı, 20 Şubat'ta satışa sunulacak ve 27 Şubat'ta satış süreci tamamlanacak. Tokenin vade tarihi ise 3 Mart 2025 olarak belirlendi. Daiwa Securities, bu halka arzda aracı kurum olarak görev alırken, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation ise tahvil kayıtlarının yönetimini üstlenecek.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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