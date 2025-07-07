TON'un 100 bin dolarlık BAE altın vize iddiası yalanlandı

TON'un 100 bin dolarlık BAE altın vize iddiası yalanlandı
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Telegram tarafından geliştirilen The Open Network (TON), 100 bin dolar değerinde Toncoin staking karşılığında BAE altın vizesi sunacağını açıkladı. Toncoin fiyatı bu duyuru sonrası yüzde 10 artmıştı. Ancak BAE'nin resmi haber ajansı bu gelişmeyi yalanladı. Ayrıca ülkenin düzenleyici otoritesi de TON'u lisanssız platform olarak tanımladı.

Telegram mesajlaşma uygulamasından türetilen The Open Network (TON), BAE vatandaşlık yeni bir yol sunduğunu duyurdu. Blockchain platformu, üç yıl boyunca 100 bin dolar değerinde Toncoin (TON) kripto parasını stake eden ve tek seferlik 35 bin dolarlık işlem ücreti ödeyen yatırımcılara 10 yıllık 'Altın Vize' vaadinde bulundu. TON'un BAE merkezli ortaklarının vize işlemleri ve ikamet statüsü onayını yöneteceği belirtildi.

BAE Düzenleyicileri TON'un Ortaklık Tartışmasını Çürüttü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi haber ajansı Emirates News Agency (WAM), TON'un açıklamalarını kesin bir dille yalanladı. Federal Kimlik, Vatandaşlık, Gümrük ve Liman Güvenliği Otoritesi (ICP), Menkul Kıymetler ve Emtia Otoritesi (SCA) ve Sanal Varlık Düzenleyici Otoritesi'nin (VARA) ortak bildirgesinde hiçbir kripto para sahibine altın vize verilmediğini açıkladı.

VARA ayrıca TON şirketinin ne lisanslı ne de VARA tarafından düzenlenmiş bir kuruluş olmadığını ifade etti. Düzenleyici kurum, kripto para yatırımlarının özel düzenlemelere tabi olduğunu ve altın vize uygunluğuyla hiçbir ilgisinin olmadığını teyit etti. Yatırımcılar, yanlış bilgi veya dolandırıcılıktan kaçınmak için güvenilir ve resmi kaynaklardan bilgi almaya davet edildi.

TON'un teklifine göre başvuru sahipleri staking dönemi boyunca kripto varlıklarının kontrolünü TON Blockchain ağında doğrulanabilir merkezi olmayan bir akıllı sözleşme aracılığıyla ellerinde tutacaktı. Program ayrıca stake edilen kripto varlıklar üzerinde yüzde 3 ila yüzde 4 tahmini yıllık getiri sunuyordu.

Geleneksel BAE Altın Vize seçenekleri genellikle likit olmayan varlıklarda minimum 540 bin dolar yatırım gerektirir. TON'un programı ise sadece 100 bin dolarlık stake edilmiş Toncoin gerektiriyordu ve önemli ölçüde daha düşük bir giriş noktası sunuyordu.

Duyuru sonrasında Toncoin fiyatı yüzde 10'un üzerinde yükseldi. Fakat duyurunun yalanması sonrasında token yaklaşık 2,83 dolar seviyesinde işlem görüyor ve gün içinde yüzde 3'ten fazla artış gösteriyor. CoinMarketCap verilerine göre Toncoin geçen yıl boyunca hala yüzde 60'tan fazla düşüş sergiliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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