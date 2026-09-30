Tom Lee'den kriptoda büyük yükseliş beklentisi

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Kore Blok Zinciri Haftası'ndaki konuşmasında Lee, Bitcoin'in 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bulunmasını olumlu bir işaret olarak değerlendirdi. Son 12 yıldaki dokuz yükseliş döneminin sekizinden önce bu göstergenin görüldüğünü belirtti. Eylül boyunca Bitcoin yatırım ürünlerine yönelen kurumsal para da değerlendirmesinde yer aldı.

Lee'nin beklentisinde bankaların ve varlık yöneticilerinin kripto alanındaki faaliyetleri önemli yer tutuyor. Finansal varlıkların blok zincirine taşınmasının kullanım alanlarını genişlettiğini savunan Lee, kurumsal yatırımcıların son çeyrekte kriptoya ayırdıkları payı artırabileceğini öngörüyor.

GENÇ KUŞAKLARA GEÇEN SERVET ÖNE ÇIKIYOR

Yeni yatırımcıların piyasaya taşıyabileceği kaynak da yükseliş tahmininin gerekçeleri arasında bulunuyor. Lee, ABD'de yirmili yaşlarındaki kişilere bu yıl miras yoluyla yaklaşık 700 milyar dolar geçmesini beklediğini söyledi. Bu tutarın 2019-2020 döneminde yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu belirtti.

Lee'ye göre kuşaklar arasındaki servet aktarımı, kripto piyasasının toplam değerinin 10 trilyon dolara ulaşmasını destekleyebilir. Söz konusu tutar, doğrudan kriptoya gireceği açıklanan bir kaynak değil. Tahmin, yeni servet sahiplerinin yatırım tercihlerinin dijital varlıklara talep yaratabileceği görüşüne dayanıyor.

ETHEREUM'DA UZUN BEKLEYİŞE DİKKAT ÇEKTİ

Ethereum için geçmiş fiyat döngülerini örnek gösteren Lee, uzun süreli yatay hareketlerin ardından güçlü yükselişler yaşandığını anlattı. Mevcut dönemi de benzer bir birikim süreci olarak değerlendirirken yeni sermaye girişlerinin bu görünümü değiştirebileceğini savundu.

Lee'nin başında bulunduğu Bitmine, Ethereum'da büyük bir yatırım taşıyor. Şirketin 28 Eylül tarihli açıklamasına göre toplam varlığı 6 milyon 1 bin 302 ETH'ye ulaştı. Bu nedenle Lee'nin piyasa değerlendirmesi, yönettiği şirketin yatırım stratejisiyle de örtüşüyor.

Bitmine, Ethereum arzının yüzde 5'ini elinde tutmayı hedefliyor. Şirket, 27 Eylül itibarıyla yaklaşık 5,07 milyon ETH'yi ağın güvenliğine katkı karşılığında ödül kazanmak üzere staking'e ayırdığını bildirdi.