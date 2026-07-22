Tether'in büyük kripto birleşmesi beklenmedik biçimde dağıldı

Tether destekli Bitcoin hazine şirketi Twenty One Capital, Mallers'ın yerine Raphael Zagury'yi üst yönetici olarak atadı. Şirket açıklamasına göre Zagury'nin göreve başlaması 20 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Mallers ile Zagury, düzenli bir geçiş için birlikte çalışıyor.

Mallers, New York Borsası'nda işlem gören hazine şirketindeki yönetici rolünü bırakırken kurduğu Strike'a tam zamanlı dönüyor. Sosyal medya hesabından, Twenty One'ın üst yöneticiliğinden ayrılmaya karar verdiğini, hayatının işinin Bitcoin, Bitcoin şirketinin ise Strike olduğunu ve çalışmanın süreceğini yazdı.

Liderlik değişikliği, Tether'in nisandan bu yana savunduğu kurumsal yapının yeniden düzenlenmesiyle aynı anda geldi. Twenty One'ın çoğunluk hissedarı Tether Investments, nisan sonunda iki aşamalı bir birleşme önermişti. Plana göre önce Strike, Twenty One ile birleşecek, ardından ortaya çıkan şirket, Zagury'nin yönettiği Bitcoin madencisi Elektron Energy ile bir araya gelecekti. Twenty One salı günü, Strike'ın bağımsız bir şirket olarak kalacağını ve artık birleşme için değerlendirilmediğini teyit etti.

TWENTY ONE ELEKTRON İLE İKİLİ BİRLEŞMEYİ DEĞERLENDİRİYOR

Strike'ın ayrılmasıyla Twenty One, yalnızca Elektron Energy ile daha dar kapsamlı bir birleşmeyi değerlendiriyor. Şirkete göre Elektron'un devralınması, ilişkili taraf işlemi niteliği taşıyor ve Twenty One'ın ilişkili taraf işlemleri politikası ile Teksas yasaları kapsamında incelemeye tabi. Şirket, sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve tamamlanacağına dair bir garanti bulunmadığını belirtti.

Elektron Energy'yi kuran ve yöneten Zagury, şirketi dünyanın en büyük ve en verimli Bitcoin faaliyetlerinden biri olarak tanımlıyor. Zagury, kariyerine Wall Street'te başladı. Deutsche Bank ve Merrill Lynch'te genel müdür, Goldman Sachs'ta başkan yardımcısı olarak görev yaptı, ardından butik yatırım bankası One Partners ile Brezilyalı finansal teknoloji şirketi OpenCo'nun kurucuları arasında yer aldı. Yale Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi bulunuyor. Zagury, Twenty One yönetim kurulunda bağımsız üye ve denetim komitesinin geçici başkanıydı, 15 Temmuz'da komite görevlerinden ayrıldı ancak yönetim kurulu üyeliğini sürdürüyor.

YENİ YÖNETİM NAKİT AKIŞI ODAKLI BİR STRATEJİYE YÖNELİYOR

Zagury, yalnızca hazine büyüklüğü yerine faaliyet disiplinine dayanan bir görev tanımı ortaya koydu. Yöneticiye göre Twenty One, halka açık piyasalardaki en büyük Bitcoin bilançolarından birine sahip ve kendisinin görevi, bu bilançonun etrafında bir kurumun disiplini, yönetişimi ve icra titizliğiyle bir faaliyet şirketi inşa etmek.

Şirket, kurumsal yönetişim, faaliyet gösteren işletmeler, sermaye piyasaları, birleşme ve satın almalar ile planlanan bir Bitcoin tabanlı kredi platformunu kapsayan yenilenmiş öncelikler açıkladı. Twenty One, uzun vadeli sahiplik yaklaşımı için disiplinli yeniden yatırıma dayanan Berkshire Hathaway modelini örnek gösterdi.

TWENTY ONE ARALIK 2025'TE HALKA AÇILMIŞTI

Twenty One Capital, Aralık 2025'te Cantor Equity Partners ile bir SPAC birleşmesi yoluyla halka açılmış ve XXI koduyla, halka açık şirketler arasındaki en büyük Bitcoin hazinelerinden biriyle listelenmişti. Şirket 2025'te Tether, SoftBank ve Cantor Fitzgerald'ın desteğiyle kurulmuş, Tether ise mayıs ayında SoftBank'ın payını satın almıştı. Tether üst yöneticisi ve Twenty One yönetim kurulu üyesi Paolo Ardoino, Jack Mallers'a şirketi kurmadaki vizyonu ve liderliği için teşekkür etti.

Twenty One, 43.514 Bitcoin ile Michael Saylor'ın şirketi Strategy'nin ardından dünyanın en büyük ikinci kurumsal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor. Şirketin XXI hisseleri, haberin ardından yüzde 14'ün üzerinde değer kaybederek 4,54 dolara geriledi.

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