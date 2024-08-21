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Tether yeni stablecoin projesi için çalışmalara başladı

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Kripto para piyasasına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Tether, Phoenix Group ve Green Acorn Investments ortaklığında Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi'ne sabitlenen bir stablecoin geliştiriyor. Bu dijital para birimi, kullanıcılara döviz dalgalanmalarına karşı koruma sağlayarak, daha ekonomik ve şeffaf bir erişim sunmayı hedefliyor.

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Tether, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi para birimi dirheme dayalı yeni bir stablecoin projesi başlatıyor. Phoenix Group ve Green Acorn Investments ile iş birliği yapan şirket, bu hamleyle Orta Doğu'daki dijital varlık pazarında önemli bir adım atıyor.

Tether Dirhem İle Sabitlenen Stablecoinini Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Tether, Phoenix Group ve Green Acorn Investments ile güçlerini birleştirerek Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) para birimi olan dirheme sabitlenen stablecoin çıkarmaya hazırlanıyor.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre bu yeni dijital varlık BAE Merkez Bankası'nın yakın zamanda duyurduğu Ödeme Tokenı Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında lisans almayı hedefleyecek. Lisansın alınmasıyla birlikte yasal zeminde sağlam adımlarla ilerlemesi planlanıyor.

Tether yetkilileri, dirheme sabitlenen stablecoinin kullanıcılara çeşitli avantajlar sunacağını belirtiyor. Bu avantajlar arasında daha uygun maliyetli ve şeffaf bir şekilde para birimine erişim ile kur dalgalanmalarına karşı koruma yer alıyor.

Tether'in üst düzey yöneticisi Paolo Ardoino, konuyla ilgili heyecanını dile getirdi. Ardoino, "Dirheme sabitlenen stablecoinimiz, mevcut seçeneklerimize değerli bir katkı sağlayacak. BAE'nin küresel ekonomideki artan önemini göz önünde bulundurarak, bu yeni ürünün kullanıcılar tarafından benimseneceğine inanıyoruz." dedi.

Ardoino ayrıca yeni stablecoinin uluslararası ödemeler, ticaret ve portföy çeşitlendirmesi gibi alanlarda bireylere ve işletmelere güvenilir bir araç sunacağını vurguladı.

Bu girişim, Tether'in halihazırda piyasada bulunan USDT ve EURT gibi önde gelen fiat para birimlerine sabitlenen stablecoinlerine ek olarak sunulacak. Şirket, uzun süredir piyasa değeri açısından en büyük stablecoin sağlayıcısı konumunu koruyor.

Kripto para piyasasındaki bu yeni adım, BAE'nin finans dünyasındaki konumunu güçlendirirken, bölgede dijital varlıkların kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlayabilir.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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