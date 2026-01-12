Tether, Tron ağında 182 milyon dolarlık USDT'yi dondurdu

Zincir üstü veriler ve Whale Alert'in aktardığı bilgilere göre dondurma işlemleri 11 Ocak'ta gerçekleşti. Aynı gün içinde yapılan koordineli işlem, yaklaşık 12 milyon ile 50 milyon dolar arasında değişen bakiyelere sahip cüzdanları kapsadı. Tek günde bu ölçekte bir cüzdan kısıtlaması, Tron ağında son aylarda görülen en büyük işlemlerden biri olarak dikkat çekti.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İŞLEM

Tether sözcüsü konuyla ilgili olarak, "Tether, kolluk kuvvetlerinin resmi talebi üzerine devam eden bir soruşturma kapsamında ilgili varlıkları dondurdu. Söz konusu kurum bu dava üzerinde birkaç aydır çalışıyordu. Tether, dünya genelinde kolluk kuvvetleriyle düzenli olarak iş birliği yapıyor ve yaptırım ihlalleri veya yasadışı faaliyetlerle bağlantılı adresleri geçerli talepler doğrultusunda dondurmak konusunda köklü bir uygulamaya sahip." açıklamasında bulundu.

11 Ocak tarihli dondurma işlemleri, Tether'ın Aralık 2023'te ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) yaptırım listesine uyum sağlamak amacıyla başlattığı gönüllü cüzdan dondurma politikasıyla örtüşüyor. Şirket hizmet şartlarında, "gerekli görüldüğünde veya makul ve zorunlu olduğu değerlendirildiğinde kullanıcı bilgilerini paylaşabileceğini veya adresleri dondurabileceğini" belirtiyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE BÜYÜYEN İŞ BİRLİĞİ

Tether'ın web sitesindeki bilgilere göre şirket, küresel ölçekte 62 ülkede 310'dan fazla kurumla çalışarak kolluk kuvvetlerine destek vermek amacıyla 3 milyar doların üzerinde USDT'yi dondurdu. Temmuz 2025 itibarıyla Tether, FBI ve ABD Gizli Servisi dahil olmak üzere ABD kurumları için 2.380'den fazla cüzdanda yaklaşık 1,14 milyar dolarlık USDT'nin dondurulmasına yardımcı olduğunu açıkladı. ABD dışında da ek dondurma işlemleri koordine edildi.

Tether'ın yaptırım faaliyetlerinin ölçeği, en yakın rakibinin çok üzerinde seyrediyor. Analiz firması AMLBot'un Aralık 2025 tarihli raporuna göre, Tether'ın 2023'ten bu yana dondurduğu toplam USDT değeri, Circle'ın aynı dönemde dondurduğu 109 milyon dolarlık USDC'nin yaklaşık 30 katına ulaşıyor.

STABLECOIN PİYASASINDA TETHER HAKİMİYETİ

Tether'ın ihraç ettiği USDT, dolaşımdaki 187 milyar doları aşan değeriyle stablecoin piyasasına hâkim konumda bulunuyor ve toplam 292 milyar dolarlık pazarın yüzde 64'ünü oluşturuyor. Rakip stablecoin USDC'nin toplam arzı ise yaklaşık 75 milyar dolar seviyesinde.

Chainalysis'in son raporuna göre, stablecoinler yasadışı kripto para işlemlerinde baskın araç haline geldi. 2025 yılında toplam yasadışı kripto işlem hacminin alt sınır tahmini olan 154 milyar doların yüzde 84'ü stablecoinler aracılığıyla gerçekleşti.