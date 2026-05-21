Tether SoftBank'ın Twenty One Capital'daki hissesini satın aldı

USDT stablecoin ihraççısı Tether SoftBank Group'un halka açık Bitcoin hazine şirketi Twenty One Capital'daki yaklaşık yüzde 26'lık hissesini satın aldı. İşlem Tether'in en büyük halka açık Bitcoin sahiplerinden biri üzerindeki kontrolünü genişletiyor.

Şirket yayımladığı bildiride hisseleri açıklanmayan bir bedelle satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın kapanmasıyla SoftBank'ın temsilcileri Twenty One Capital'ın yönetim kurulundan ayrıldı.

Bildiride "Bu işlem XXI'in temellerini güçlendirmesi ve uzun vadeli Bitcoin stratejisini ilerletmesi sürecindeki gelişmeyi yansıtıyor. Tether'in artan taahhüdü XXI'in Bitcoin etrafında sıfırdan bir halka açık şirket inşa etmek için en önemli fırsatlardan birini temsil ettiği inancını gösteriyor." ifadesini kullandı.

SoftBank 2025 yılında Cantor Fitzgerald ve Strike kurucusu Jack Mallers liderliğinde kurulan Twenty One Capital'ın ilk destekçileri arasında yer alıyordu. Tether CEO'su Paolo Ardoino "SoftBank'ın katılımı XXI'e çok az erken aşama şirketin sahip olduğu kurumsal derinlik kazandırdı. Dünyanın en etkili teknoloji şirketlerini destekleme deneyimi XXI'e güvenilirlik, perspektif ve disiplin getirdi." dedi.

TWENTY ONE SAFI BİTCOİN HAZİNESİNİN ÖTESİNE GEÇİYOR

Şirket saf Bitcoin hazine modelinin ötesine geçerek daha geniş kapsamlı bir Bitcoin odaklı finansal hizmetler şirketine dönüşme planlarını açıkladı. Twenty One Capital hazine operasyonlarını Bitcoin borç verme, madencilik ve sermaye piyasası faaliyetleriyle birleştirmeyi hedefliyor.

Sahiplik değişiklikleri halka açık Bitcoin hazine şirketlerinin piyasa zayıflığı dönemlerinde artan baskıyla karşılaştığı bir ortama denk geldi. Bitcoin fiyatları düştüğünde bu şirketlerin temel varlığının değeri azalıyor ve mevcut hissedarları seyreltmeden yeni sermaye artırımı zorlaşıyor.

Twenty One Capital hisseleri gelişmenin ardından yükseliş gösterdi ancak hisse Aralık'ta borsada işlem görmeye başlamasından bu yana yüzde 37 değer kaybetmişti.

TETHER ÜÇ ŞİRKETİ BİRLEŞTİRMEYİ PLANLIYOR

Daha önce yaşanan gelişmeler şirkette olası değişikliklere işaret etmişti. Tether geçen ay Twenty One Capital'ı Mallers'ın Bitcoin ödeme platformu Strike ve Bitcoin madencisi Elektron Energy ile birleştirmeyi öngören çok aşamalı bir plan sunmuştu.

Twenty One Capital 43.514 BTC ile halka açık şirketler arasında ikinci en büyük Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor. Şirketin önünde yalnızca 843.738 BTC tutan Strategy yer alıyor.

