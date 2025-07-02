Tether'in tahtını sallayacak Euro stablecoin geliyor

Tether'in tahtını sallayacak Euro stablecoin geliyor
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Deutsche Bank ve DWS ortaklığı AllUnity, Almanya'nın mali denetim otoritesi BaFin'den MiCA uyumlu euro stablecoin EURAU için lisans aldı. Bu gelişme, Avrupa'daki stablecoin rekabetini artırıyor.

Avrupa'nın kripto para piyasalarında dengeleri değiştirebilecek bir gelişme yaşandı. Almanya merkezli bankacılık devi Deutsche Bank ile varlık yönetimi şirketi DWS'in ortak projesi AllUnity, Almanya Federal Finansal Denetim Otoritesinden ( Bafin ) euro destekli stablecoin ihracı için kritik bir lisans almayı başardı. Bu adım, MiCA düzenlemeleri öncesinde bölgedeki rekabeti yeni bir seviyeye taşıyor.

AllUnity, BaFin Onaylı Euro Stablecoin EURAU'yu Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Almanya'da faaliyet gösteren AllUnity girişimi, ülkenin Federal Finansal Denetim Otoritesi BaFin'den E-Para Kuruluşu lisansı aldığını duyurdu. Deutsche Bank ve varlık yönetimi firması DWS ortaklığında kurulan şirket, bu lisansla euroya dayalı EURAU adlı stablecoin çıkarmaya hukuki zemin hazırladı.

Çarşamba günü yapılan resmî açıklamaya göre elde edilen EMI lisansı Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği çerçevesinde tam uyumlu bir dijital para birimi geliştirilmesini sağlayacak. EURAU stablecoin projesi, kurumsal seviyede rezerv kanıtı ve mali raporlama sistemleriyle desteklenecek şekilde tasarlandı. Girişimin ortakları arasında Amerika merkezli Galaxy Digital bulunurken, Amsterdam kökenli Flow Traders ise likidite sağlayıcısı rolünü üstlenecek.

AllUnity yönetimi, projenin öncelikli hedef kitlesinin düzenlemelere tabi kurumlar, finansal teknoloji platformları ve kurumsal hazine yöneticileri olduğunu belirtti. Şirket yetkilileri, euro cinsinden dijital varlık çözümlerine olan talebin artması nedeniyle bu adımı attıklarını ifade etti.

Bu gelişme, Avrupa'nın küresel stablecoin sektöründe önemli bir oyuncu haline geldiği bir süreçte gerçekleşti. MiCA düzenlemelerinin 30 Aralık 2024 tarihinde tamamen yürürlüğe girmesi, bölgedeki rekabet ortamını hızlandırıyor. Pazar lideri Tether'ın henüz bu kurallara uyum sağlamaması, USDT'nin Avrupa kullanıcıları için Binance, Kraken ve Coinbase gibi büyük borsalardan kaldırılmasına neden olmuştu.

Avrupa Birliği sınırları içinde MiCA uyumlu stablecoin rekabeti ivme kazanmaya devam ediyor. Bu hafta içinde Paxos, Avrupa pazarı için düzenlemelere uygun Global Dollar adlı ürününü tanıttı. Nisan ayında yayımlanan sektör raporları, Circle'ın MiCA uyumlu Euro Coin'inde kayda değer piyasa değeri artışı görüldüğünü ortaya koymuştu. Circle'ın hem Euro Coin hem de USDC stablecoin ürünleri, mevzuata uyumlu stratejileri sayesinde MiCA sürecinden avantaj sağlıyor.

Mevcut piyasa verileri, USDt'nin yaklaşık 158 milyar dolarlık piyasa değeriyle tartışmasız lider konumunu koruduğunu gösteriyor. Sıralamada ikinci sırada yer alan USDC ise 62 milyar dolara yakın büyüklükle takip ediyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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