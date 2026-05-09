Tether 30 günde 500 milyon doları aşan USDT dondurdu

Tether son 30 günde Ethereum ve Tron Blockchain ağlarında 370 adreste toplam 514 milyon doları aşan USDT'yi dondurdu. Zincir üstü veriler stablecoin ihraççısının kripto suçlarına yönelik müdahalelerini hızlandırdığını gösteriyor.

Blockchain güvenlik şirketi BlockSec'in USDT Dondurma Takipçisi verilerine göre kara listeye alınan 370 adresin 328'i Tron'da, 42'si Ethereum'da yer alıyor. Dondurulan fonların yaklaşık 505,9 milyon doları Tron'da, 8,73 milyon doları ise Ethereum'da bulunuyor. Veriler son dönem yaptırım faaliyetlerinin ağırlıklı olarak Tron ağında yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

Son 30 günlük aktivite giderek sıklaşan bir dondurma eğiliminin parçası olarak öne çıkıyor. BlockSec'in 2025 yılı analizine göre Tether iki ağda toplam 4.163 benzersiz adresi kara listeye almış ve 1,26 milyar dolarlık USDT'yi dondurmuştu. Mevcut hız sürdürülürse şirketin bu toplamı yıl sonundan çok önce aşması bekleniyor.

DONDURULAN FONLARIN YARIDAN FAZLASI İMHA EDİLDİ

2025'te dondurulan 1,26 milyar dolarlık varlığın yarıdan fazlası olan yaklaşık 698 milyon dolar akıllı sözleşmelerdeki "destroyBlackFunds" işlevi aracılığıyla imha edildi. Kara listeye alınan adreslerin yalnızca yüzde 3,6'sı listeden çıkarıldı. Bu oran dondurma kararlarının neredeyse hiçbir zaman geri alınmadığını gösteriyor.

2023-2025 dönemini kapsayan ayrı bir araştırma Tether'in üç yılda 7.268 adreste yaklaşık 3,3 milyar doları hareketsiz kıldığını tahmin etti. Bu rakam aynı dönemde rakip stablecoin ihraççısı Circle'ı büyük farkla geride bırakıyor.

TETHER ABD HAZİNESİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Tether şubat ayında üç yılda yasadışı faaliyetlerle bağlantılı yaklaşık 4,2 milyar dolarlık tokeni dondurduğunu açıklamıştı. Nisanda ise ABD Hazinesi'nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ve kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışarak İran'la bağlantılı yaptırım ihlali şüphesiyle iki Tron adresinde 344 milyon doları aşan USDT'yi dondurdu.

Şubatta ayrıca dolandırıcılıklarla bağlantılı 61 milyon dolardan fazla USDT'ye el konulmasına yardımcı oldu. Artan dondurma ölçeği kripto ihraççılarının ve protokollerin şüpheli akışları durdurmada ne kadar ileri gitmesi gerektiğine dair daha geniş bir tartışmayı alevlendiriyor.

Serkan KÖSE
