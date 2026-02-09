Haberler

Tether, 18 ayda 150 yeni çalışan alarak küresel büyümesini hızlandırıyor

Güncelleme:
Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, artan kârlarını işe alım, teknoloji geliştirme ve stratejik yatırımlara yönlendirerek küresel genişleme hamlesini hızlandırıyor.

Tether, son dönemde çalışan sayısını yaklaşık 300'e çıkardı ve önümüzdeki 18 ay içinde ağırlıklı olarak mühendislerden oluşan 150 kişilik yeni bir kadro almayı planlıyor. Şirket, mühendislik dışı pozisyonlar için de aktif olarak aday arıyor. LinkedIn ilanlarına göre İtalya'da yapay zeka film yapımcıları, Birleşik Arap Emirlikleri'nde girişim yatırım uzmanları, Gana ve Brezilya'da ise regülasyon uzmanları istihdam edilecek.

USDT BENİMSENMESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Tether'in genişleme stratejisi, USDT'nin artan benimsenmesiyle güçleniyor. Stablecoinin piyasa değeri bir yıl önceki yaklaşık 140 milyar dolar seviyesinden 185 milyar dolara tırmandı.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, yakın zamanda düzenlenen bir konferansta şirketin vizyonunu paylaştı. Ardoino, finans, iletişim, istihbarat ve enerji sektörlerini kapsayan bir "özgürlük teknolojisi yığını" oluşturma planlarını anlattı.

ÇEŞİTLENEN YATIRIM PORTFÖYÜ

Şirketin yatırım portföyü oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Güney Amerika'daki tarım projelerinden İtalyan futbol kulübü Juventus'a, robotik ve uydu teknolojilerinden yapay zekaya uzanan yatırımlar dikkat çekiyor. Tether, YouTube alternatifi video platformu Rumble'a yaklaşık 775 milyon dolar yatırım yaptı. Rumble ise geçen ay doğrudan video yayın platformuna entegre edilmiş saklama gerektirmeyen bir kripto cüzdan hizmeti başlattı.

Bunun yanı sıra Tether, fiziksel rezervlerle dijital varlıklarını destekleme stratejisi kapsamında Gold.com'a 150 milyon dolar yatırdı. ABD'de düzenlenmiş kripto altyapısıyla bağlarını güçlendirmek amacıyla Anchorage Digital'e de 100 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

ARTAN REKABET VE DÜZENLEYİCİ BASKI

Tether'in genişlemesi, stablecoin pazarında rekabetin kızıştığı bir döneme denk geliyor. Rakip şirket Circle geçen yıl halka arz gerçekleştirdi. Düzenleyiciler ise stablecoin rezervleri ve uyum standartlarını incelemeye devam ediyor. Tether, ABD dışında da düzenleyici zemin arayışını sürdürüyor ve Abu Dhabi Global Market'te konumlanma adımları atıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
500

