Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bitcoin'in (BTC) piyasa değeri yaklaşık 1,3 trilyon dolara gerileyerek kripto parayı dünyanın en değerli varlıkları sıralamasında 14. sıraya indirdi. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla 1,5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle 13. sırada yer alıyor. Tesla'nın bilançosunda 30 Haziran itibarıyla 11 bin 509 Bitcoin bulunuyordu.

Bitcoin'in hemen arkasında 1,275 trilyon dolarla ilaç şirketi Eli Lilly bulunuyor. Bitcoin 64 bin 300 dolar seviyesindeyken iki varlık arasındaki fark yalnızca 19 milyar dolardı. Fiyattaki yüzde 1,5'lik bir düşüş bile Bitcoin'i 15. sıraya itebilir.

ZİRVEDEN YÜZDE 48 GERİLEDİ

Bitcoin, 6 Ekim 2025'te yaklaşık 126 bin 200 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Kripto para şu an bu seviyenin yaklaşık yüzde 48 altında işlem görüyor.

Sıralamanın zirvesinde 26,9 trilyon dolarlık tahmini piyasa değeriyle altın yer alıyor. Altını Apple, Microsoft, Nvidia ve Alphabet izliyor. Gümüş 7., SpaceX ise 9. sırada bulunuyor.

Bitcoin'in önündeki şirketlerin önemli bölümünü yapay zeka ve çip şirketleri oluşturuyor. TSMC, Broadcom ve Meta da piyasa değerinde lider kripto parayı geride bırakmış durumda.

HAZİRANDA DAHA DA GERİDEYDİ

Bitcoin bu yıl sıralamada birkaç kez yer değiştirdi. Kripto para haziranda yaklaşık 1,29 trilyon dolarlık piyasa değeriyle 15. sıraya kadar gerilemişti.

Bitcoin 12 Ağustos'ta 1,28 trilyon dolarla 14. sıradayken sonraki haftalarda Tesla ve Meta'yı geçerek 13. sıraya yükseldi. Eylülde piyasa değeri 1,64 trilyon dolara çıkan Bitcoin, Tesla'yı 197 milyar dolar farkla geride bırakmıştı.

Ekimde 86 bin dolara uzanan yükselişin ardından gelen satış dalgası bu kazanımları sildi. Yatırımcılar bugün açıklanacak Nvidia bilançosunu ve Anthropic halka arzını izliyor. Yayım sırasında Bitcoin 64 bin 400 dolardan işlem görüyor.