Tesla hisseleri neden yükseldi?

Tesla hisseleri neden yükseldi?
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Tesla hisseleri, son dönemde yaşadığı baskılara rağmen dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Elon Musk'ın yaptığı açıklama yatırımcıları harekete geçirdi. Peki, Tesla hisseleri neden yükseldi?

Tesla hisseleri salı günü yaklaşık yüzde 6 değer kazandı. Bu artış, Elon Musk'ın siyasetle ilişkisini sonlandırdığını ve tüm odağını Tesla, xAI ve X gibi şirketlerine yönlendirdiğini açıklamasının ardından geldi.

Musk, hafta sonu yaptığı duyuruda artık siyasi gündemle ilgilenmeyeceğini belirtti. Bu karar, SpaceX'in Starship roketinin fırlatılmasından hemen önce geldi. Washington Post'un haberine göre, Musk Donald Trump yönetiminde görev aldığı "Hükümet Verimliliği Departmanı"ndan da ayrıldı.

X'te tekrar yaşanan kesinti Musk'ın kararını hızlandırdı

Kararın ardında X platformunda yaşanan yeni bir erişim problemi de etkili oldu. Hafta sonu binlerce kullanıcı platforma giremedi. Aynı hafta içerisinde bir veri merkezi arızası da yaşanmıştı.

2022 yılında şirketi satın aldığından bu yana X'te sık sık teknik sorunlar yaşanıyor. Musk, erişim problemiyle ilgili olarak platformda yaptığı paylaşımda, "Bu hafta yaşanan kesintiler, sistemin büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Yedek sistem devreye girmeliydi ama çalışmadı," ifadelerini kullandı.

Musk ayrıca yeniden haftanın yedi günü, günün 24 saati çalışmaya başladığını açıkladı. Bu mesaj, SpaceX'in daha önce iki kez başarısız olan Starship'in 9. deneme uçuşundan hemen önce geldi. Ocak ve mart aylarındaki fırlatmalarda roketler havada infilak etmişti.

Siyasetten çekiliyor, bağışları azaltıyor

Tesla hisselerindeki yükseliş, Musk'ın siyasetten uzaklaşma kararının ardından geldi. Nisan ayındaki finansal toplantıda, Trump yönetimindeki görevine artık çok daha az zaman ayıracağını açıklamıştı.

2024 seçim döneminde milyarlarca dolarlık bağışla Trump'ın kampanyasına ve çeşitli muhafazakâr projelere destek veren Musk, artık bu alanda daha az görünmeyi planlıyor. X'te bir kullanıcı Dogecoin ve hükümet reformlarıyla ilgili paylaşım yaptığında Musk yalnızca "Elimden geleni yaptım" yanıtını verdi.

Katar Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada ise kampanya bağışlarını büyük ölçüde azaltacağını ifade etti. Tüm bu gelişmeler, X'in içinde bulunduğu teknik sorunlar ve yaklaşan uzay göreviyle birlikte yatırımcılara Musk'ın dikkatini tamamen işine verdiği mesajını verdi.

Tesla hâlâ siyasi tartışmaların etkisini yaşıyor

Hisse fiyatlarındaki toparlanmaya rağmen Tesla, Musk'ın siyasi açıklamalarının etkilerinden tam anlamıyla kurtulabilmiş değil. Dünya genelinde bazı showroomlar önünde protestolar düzenleniyor.

Nisan ayında Avrupa'daki satışlar geçen yıla göre yüzde 49 düşerek 7 bin 261 araca geriledi. Veriler, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklandı.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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