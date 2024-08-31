Telegram'ın kripto varlıklardan elde ettiği gelirle dikkat çekiyor

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, kripto para sektöründe beklenmedik bir çıkış yaparak 2023 yılında 400 milyon dolarlık dijital varlık birikimine ulaştı. Son raporlara göre şirketin gelirlerinin önemli bir kısmı "entegre cüzdan" ve "koleksiyon satışı" gibi kripto odaklı hizmetlerden elde ediliyor. Bu gelişmeler, Telegram'ın sadece bir mesajlaşma uygulaması olmaktan çıkıp, kripto ekosisteminde önemli bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor.

Telegram Kripto Piyasasında Güçlü Bir Oyuncu Olarak Öne Çıkıyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, kripto para dünyasında önemli bir oyuncu haline geldi. Son raporlara göre şirket 2023 yılı sonunda 400 milyon dolarlık dijital varlık birikimine ulaştı.

Telegram'ın yıl sonu mali raporları, şirketin gelirlerinin büyük bir kısmının iki ana kaynaktan elde edildiğini ortaya koyuyor. Bu ana kaynaklar "entegre cüzdan" ve "koleksiyon satışı" olarak öne çıkıyor. Bu iki kategori, toplam gelirin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor ve 148 milyon dolara tekabül ediyor.

Telegram üzerindeki entegre cüzdan, kullanıcılara kripto para birimlerini saklama, transfer etme ve takas yapma imkânı sunan bir yazılım olarak tanımlanıyor. Koleksiyon satışı ise özel kullanıcı adları ve sanal telefon numaraları gibi dijital ürünlerin satışını kapsıyor. Bu satışlardan elde edilen gelirler, ürünler kullanıcılara tahsis edildiği anda kaydediliyor.

Bir diğer yandan, Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un hukuk sorunları devam ediyor. Fransa'da bir mahkeme, şirketin hizmetlerinin yasadışı faaliyetlere yardımcı olduğu iddiasıyla Durov'u suçladı. Telegram yetkilileri henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Telegram, TON Blockchain protokolüyle bağlantılı Toncoin'in değeri düşmeden önce büyük miktarda satış gerçekleştirdi. Platform, yaklaşık 1 milyar kullanıcıya sahip olduğunu iddia ediyor olsa da aktif bot sayısı belirsizliğini koruyor.

Son dönemde Telegram, Notcoin ve Hamster Kombat gibi TON Blockchain teknolojisini kullanan kripto oyunlarıyla popülerliğini artırıyor.