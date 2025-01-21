Teksas Bitcoin madenciliğiyle enerji tasarrufu sağladı

2021 yılında Teksas'ta meydana gelen kış fırtınasının ardından eyalet, elektrik şebekesinin istikrarı için alternatif çözümler arayışına girdi. DARI raporuna göre Bitcoin madencilerinin esnek enerji tüketimi özelliği sayesinde, Berkshire Hathaway Energy tarafından önerilen 10 milyar dolarlık yeni doğal gaz yakıtlı elektrik santrali yatırımı gereksiz hale geldi.

Bitcoin Madenciliği Teksas'taki Enerji Krizine Çare Oldu

Bitcoin madenciliği, geleneksel elektrik santrallerine göre daha verimli bir çözüm sunuyor. Madenciler, en yüksek talep dönemlerinde enerji tüketimini hızla azaltarak şebeke istikrarına katkı sağlıyor. Bu esneklik, elektrik şebekesinin yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin kullanmasına olanak sağlıyor.

Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), talep yanıtı programları aracılığıyla Bitcoin madencilerini sisteme entegre etti. Bu yaklaşım sayesinde madenciler, şebeke üzerindeki yükü dengeleyerek elektrik kesintilerini önlemeye yardımcı oluyor.

DARI raporu, doğal gaz yakıtlı elektrik santralinin yılın büyük bölümünde atıl kalması ve önemli miktarda sera gazı emisyonuna neden olmasının dezavantajlarını vurguluyor. Bitcoin madenciliği ise sürekli gelir elde ederken gerektiğinde enerji tüketimini azaltabilen daha çevreci bir alternatif sunuyor.