Tayvan ulusal rezervlerine Bitcoin eklemeyi değerlendiriyor

Tayvan'ın dış ticarete dayanan finansal sistemi son dönemde para birimi değişimleriyle karşı karşıya. Ko Ju-Chun'un önerisi, Tayvan'ın 423 metrik ton altın ve ABD Hazine tahvillerini içeren mevcut rezerv yapısına Bitcoin'i ekleyerek ekonomik sağlamlığını artırmayı hedefliyor.

Tayvan Milletvekili Jeopolitik Risklere Karşı Bitcoin Rezervi Öneriyor

Ko Ju-Chun, organize edilen Ulusal Konferans'ta yaptığı konuşmada Bitcoin'in ulusal rezervlere eklenmesi fikrini savundu. Milletvekili, Bitcoin'in 15 yılı aşkın süredir çalışmakta olduğunu ve sabit arz, merkeziyetsizlik ve sansüre direnç gibi özellikleriyle öne çıktığını vurguladı.

Bitcoin'in ulusal rezervlere eklenmesi önerisini Bitcoin teknoloji firması Jan3'te çalışan Samson Mow ile görüşmesinden kısa süre sonra duyuran Ju-Chun, para birimi dalgalanmalarının ve bölgesel çatışma Tayvan'ı finansal açıdan savunmasız hale getirebileceğini ifade etti.

Ju-Chun o, Bitcoin'i tek çözüm olarak görmediğini belirterek, mevcut rezervlerin küçük bir bölümünün Bitcoin'e ayrılmasının yeterli olacağını savundu. Daha önce X platformunda yaptığı paylaşımda ülkenin 50 milyar dolarlık rezervinin maksimum yüzde 5'inin Bitcoin'e önermişti.