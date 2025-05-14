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Tayland hükümetinden devlet destekli kripto para hamlesi

Tayland hükümetinden devlet destekli kripto para hamlesi
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Tayland hükümeti, 5 milyar baht değerinde dijital yatırım tokenı çıkarma kararı aldı. G-Token adı verilen projeyle yatırımcılara banka faizlerinden daha iyi getiri sunulacak. Maliye Bakanı Pichai Chunhavajira'nın açıkladığı plan, önümüzdeki iki ay içinde hayata geçirilecek. Token bir borç aracı olmayacak ancak devlet bütçesi kapsamında fon toplayacak.

Asya-Pasifik bölgesinde kripto para ekosistemi yeni bir döneme giriyor. Tayland Maliye Bakanlığı, vatandaşlarına alternatif yatırım imkanı sunmak üzere harekete geçti. Kabine tarafından onaylanan G-Token projesi, geleneksel finansal araçlardan daha yüksek getiri vadediyor.

Tayland Dijital Token ile Halka Yeni Yatırım Fırsatı Sunuyor

Tayland hükümeti, kripto para dünyasına resmi girişini G-Token projesiyle yapıyor. Maliye Bakanı Pichai Chunhavajira'nın yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki token önümüzdeki iki ay içinde piyasaya sürülecek.

G-Token'ın öne çıkan özelliği, yatırımcılara geleneksel banka mevduatlarından daha yüksek getiri sunması. Proje, mevcut bütçe borçlanma planı kapsamında halktan fon toplamak için kullanılacak ancak bir borç aracı olmayacak. Bu yaklaşım, Tayland'ın dijital finans vizyonunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başbakan Paetongtarn Shinawatra'nın babası Thaksin Shinawatra'nın bu yılın başlarında devlet tahvili destekli stablecoin önerisi sonrasında gelen bu gelişme, ülkenin kripto para stratejisinin somut bir göstergesi. Tayland'ın bu atılımı, Asya-Pasifik bölgesinde devlet destekli kripto para varlıklarının yaygınlaşmasında öncü rol oynayabilir.

Ocak ayında çıkan habere göre Tayland yetkilileri Bitcoin ETF'lerinin yerel borsalarda işlem görmesine izin vermeyi de değerlendiriyor. Bu gelişmeler, ülkenin kripto para ve Blockchain teknolojisine yaklaşımının değiştiğini gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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