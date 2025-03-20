Tarihi kripto konferansında Trump'tan Bitcoin çıkışı: "ABD'yi süper güç yapacağız"

Manhattan'da düzenlenen konferansta Trump, bir kripto para etkinliğine katılan görevdeki ilk başkan olarak da kayıtlara geçti. Planlanandan yaklaşık 20 dakika geç görünen Trump, son dönemde imzaladığı Bitcoin rezervi ve dijital varlık stoğu oluşturma kararnamesine atıfta bulunarak, ABD hükümetinin kripto varlıklarının değerini "Biden'ın yaptığı gibi aptalca satmak yerine" en üst düzeye çıkaracağını belirtti.

Trump Görevdeki İlk Başkan Olarak Kripto Konferansında Konuştu

Başkan Donald Trump, yüzlerce kripto para paydaşının önünde yaptığı konuşmada, ABD'yi "tartışmasız Bitcoin süper gücü" yapma hedefini açıkladı.

Blockworks kurucusu Jason Yanowitz, Trump'ın bu görünümünün bir kripto konferansında konuşan ilk görevdeki başkan olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Trump'ın konuşmasının en dikkat çekici kısmı, "Son yönetimin kripto ve Bitcoin üzerindeki düzenleyici savaşını sonlandırıyoruz ve bu, kanunsuz 'Operation Choke Point 2.0'ı durdurmayı da içeriyor." ifadesi oldu.

"Operation Choke Point 2.0" terimi, Castle Island Ventures kurucu ortağı Nic Carter tarafından 2023 yılında kullanılmaya başlanmıştı. Bu terim, 2013 yılında ABD Adalet Bakanlığı'nın başlattığı ve yüksek riskli sektörler için bankacılık hizmetlerini sınırlamayı amaçlayan Operation Choke Point 1.0 girişimine atıfta bulunuyor.

Trump göreve geldiğinden bu yana, kripto sektörünü destekleyen bir dizi başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu kararnameler arasında bir Bitcoin rezervi oluşturmak ve dijital varlık raporlarına odaklanacak federal kurum liderlerinden oluşan bir çalışma grubu kurmak da bulunuyor.

Stratejik Bitcoin rezervi ve dijital varlık stoğu oluşturmaya yönelik kararname, özellikle dikkat çekiyor. Uzmanlar, "rezerv" ve "stok" terimlerinin birbirinin yerine kullanılmasına rağmen ABD hükümetinin proaktif olarak kripto para birimleri edinip edinmeyeceği konusunda önemli farklar olduğunu belirtiyorlar.

Trump'ın kripto dostu yaklaşımı, kripto para endüstrisindeki birçok kişi tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Başkan, göreve geldikten sonra önemli kurumlara kripto dostu liderleri atayarak bu alandaki kararlılığını gösterdi.