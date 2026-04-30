Tahmin piyasasında mart hacmi 25,7 milyar dolara ulaştı

Rapor, 2026'nın ilk çeyreğinde takip edilen 1,29 milyon cüzdanın verilerine dayanıyor. Büyüme ağırlıklı olarak mikro, hafif ve orta düzey perakende kullanıcı segmentlerinde gerçekleşirken kullanıcılar kripto, spor ve siyasi piyasalara daha sık giriş yaparak birden fazla kategoride işlem yaptı.

Kripto varlıklar, tahmin piyasalarına giriş kapısı olarak öne çıktı. Rapor, mikro kullanıcılar arasında bu oranın yüzde 39,6'ya ulaştığını ortaya koyuyor. Sürekli piyasa erişimi, tanıdık fiyat dinamikleri ve düşük giriş eşikleri bu trendi besleyen başlıca etkenler olarak gösterildi. Medyan işlem büyüklükleri tipik olarak 2-3 dolar civarında seyretti.

Bitcoin olay sözleşmeleri ilk çeyrekte yaklaşık 593 bin kullanıcı çekti ve 5,42 milyar dolar hacim üretti. Bu sonuçla Bitcoin, katılım bazında en büyük kripto piyasası konumunu aldı. Ethereum piyasaları 1,19 milyar dolar hacim ve 294 bin kullanıcıyla ikinci sıraya girerken Solana 420 milyon dolar ve 185 bin kullanıcıyla üçüncü oldu. XRP bağlantılı sözleşmeler ise 132 bin kullanıcıda 308 milyon dolar hacme ulaştı.

SPOR ZİRVEDE, KRİPTO 7 MİLYAR DOLARLA İKİNCİ

Kategori bazında spor, sürekli küresel etkinlikler ve tekrar eden katılım döngüleriyle 10,1 milyar dolarla ilk çeyrekte zirveye oturdu. Kripto odaklı piyasalar 7,3 milyar dolarla ikinci sıraya girerken siyasi piyasalar 5 milyar dolar hacim kaydetti. Siyasi piyasaların 2,41 milyar doları jeopolitik temalı sözleşmelerden geldi. Pop kültür, finans, hava durumu ile bilim ve teknoloji kategorileri daha küçük hacimlerde kaldı.

Kullanıcı bağlılığı işlem büyüklüğü yerine kategori çeşitlendirmesiyle derinleşiyor. Mikro kullanıcılar ilk çeyrekte ortalama 2,5 aktif gün ve 1,45 kategoride işlem yaparken orta düzey kullanıcılar 9,9 aktif güne ve 2,34 kategoriye ulaştı.