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ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), tahmin platformu Kalshi'de ABD Başkanı Donald Trump'ın ne söyleyeceğine dair sözleşmelerin işlem görmesini durdurdu. Kurum, Kalshi'nin bu sözleşmelerin federal yasaya uygun olduğunu yanlış beyan edip etmediğine dair inceleme başlattı.

Karar, "Trump 2027'den önce hangi lakapları söyleyecek" piyasasını ve TRUMPSAY sözleşme serisini kapsıyor. Kalshi'nin beyanının neden yanlış sayılmaması gerektiğini 11 Aralık'a kadar yazılı olarak savunması gerekiyor. Kalshi karara uyduğunu açıklarken ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in sözlerine dair bahisleri sürdürüyor.

CFTC EYLÜLDE MANİPÜLASYON UYARISI YAPMIŞTI

CFTC'nin piyasa gözetim birimi 22 Eylül'de yayımladığı tavsiye notunda bu tür sözleşmelerin manipülasyona kolayca açık sayılabileceğini belirtmişti. Kalshi lakap piyasasını bu uyarıdan yaklaşık bir hafta sonra listeledi ve sözleşmeler 1 Ekim'den bu yana işlem görüyordu.

Her sözleşme, Trump belirlenen tarihe kadar ilgili kelimeyi ya da ifadeyi kullanırsa 1 dolar ödüyor. CFTC kararında beyanın yanlış olduğunu ön kabul olarak düşündüğünü yazdı, sözleşmelerin yasaya uygunluğu hakkında ise nihai bir karar vermedi.

Trump'ın eski telepromter operatörü Gabriel Perez, bu tür işlemleri nedeniyle ağustosta CFTC ile uzlaşmıştı. Senatörler Elizabeth Warren ve Jeff Merkley de kasım başında Beyaz Saray'a Perez'in af alıp alamayacağını sordu.

POLYMARKET 6 HAFTADA 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Rakip platform Polymarket'in ABD birimi ise kısa vadeli bahis piyasalarını petrol ve doğal gaza genişletiyor. Şirkete göre fiyatın belirli sürede yükselip düşeceğine dayanan kripto sözleşmeleri altı haftada 1 milyar doları aşan hacme ve 300 binden fazla yatırımcıya ulaştı.

Bu sözleşmeler Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve XRP için beş dakikadan dört saate kadar uzanan sürelerle sunuluyor. Şirketin büyüme direktörü Travis VanderZanden, emtialara açılmanın "bu talebin üzerine inşa edildiğini" söyledi.

Kalshi'nin hisse işlemlerine girme ihtimali ise Robinhood'u endişelendirmiyor. Yatırım bankası Mizuho'ya göre Robinhood'un üçüncü çeyrekteki tahmin piyasası hacminde spor dışı sözleşmelerin payı yüzde 15'ten yüzde 30'a çıktı, ekimde işlem gören olay sözleşmesi sayısı ise 5,9 milyara ulaştı.