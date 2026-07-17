Haberler

T. Rowe Price ilk aktif yönetilen çok tokenli kripto ETF'sini başlattı

T. Rowe Price ilk aktif yönetilen çok tokenli kripto ETF'sini başlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaklaşık 1,9 trilyon dolar varlık yöneten geleneksel varlık yöneticisi T. Rowe Price, kripto borsa yatırım fonu piyasasına resmen girdi. Şirket, sektörün ilk aktif yönetilen çok tokenli spot kripto ETF'si olduğunu belirttiği ürünü, ilk başvurusundan yaklaşık dokuz ay sonra devreye aldı.

NYSE Arca'da TKNZ koduyla işlem gören T. Rowe Price Kripto ETF'si, en büyük kripto paralardan oluşan bir portföye yatırım yapıp bu portföyü aktif biçimde dengelemek üzere tasarlandı. Baltimore merkezli yatırım yöneticisi, yaklaşık 90 yıldır para yönetiyor ve müşterileri adına 1,9 trilyon dolara yakın varlığı gözetiyor. Fon, portföy yöneticilerine şirketin araştırma ve piyasa görünümü verilerine dayanarak dağılımları ayarlama imkânı tanıyor.

Fon, portföyünün yaklaşık yüzde 41'ini Bitcoin'e, yüzde 18,4'ünü Ethereum'a ayırdı. Portföyde ayrıca BNB, Solana, XRP ve payı yaklaşık yüzde 6,5 olan Hyperliquid'in HYPE tokeni gibi kayda değer pozisyonlar yer aldı.

FON YAKLAŞIK 15 MİLYON DOLARLA İŞLEME BAŞLADI

Bloomberg Intelligence kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, başlangıç dağılımlarının Bitcoin'de düşük, geri kalanın çoğunda ve özellikle HYPE'ta yüksek ağırlıklı göründüğünü söyledi. Balchunas, fonun yaklaşık 15 milyon dolar varlıkla işleme başladığını ve yüzde 0,75 yönetim ücreti taşıdığını belirtti.

Balchunas HYPE'ı portföyde yüksek ağırlıklı görse de token, mevcut kripto ayı piyasasında en güçlü performans gösterenlerden biri oldu. HYPE geçen ay yaklaşık 74,50 dolarla tarihi zirvesine çıktı, bugün ise 65,60 dolar dolayında işlem gördü ve son bir yılda yaklaşık yüzde 38 değer kazandı. Aynı dönemde Bitcoin yaklaşık yüzde 45 geriledi.

FON BAŞLANGIÇTA STAKE YAPMAYACAK

Fon, hisse ispatı ağlarına yatırım yapabilse de izahnamesine göre başlangıçta getiri üretmek için varlıklarını stake etmeyecek. Yine de belge, ileride stake seçeneğinin devreye girme ihtimalini açık bırakıyor.

TKNZ'nin lansmanı uzun bir sürecin ardından geldi. T. Rowe Price fon için ilk başvurusunu Ekim 2025'te yapmıştı. Şirketin dijital varlıklar başkanı Blue Macellari, dört yardımcı yöneticiyle birlikte fonun baş portföy yöneticisi olarak görev alıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da

CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
Oğuzhan Uğur'un polisleri karşısında gördüğü an! Yüz ifadesi ve diyaloglar bomba

Polisleri karşısında gördüğü an! Yüz ifadesi ve diyaloglar bomba

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

Yok böyle iş! Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular
Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar

Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var

Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var
Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek

Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek
ABD bu kez İran'ın can damarını vurdu! Görüntü büyük ses getirdi

Bu kez durum vahim! Ülkenin can damarını yerle bir ettiler
Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir

Bilimsel diyerek yaptığı "yumurta" açıklamasına tepki yağıyor