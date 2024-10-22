Supra (SUPRA) airdropp token dağıtımı ne zaman? SupraOracles nedir?

Yatırımcılar ve kripto meraklıları airdrop dönemlerini yakından takip ediyor. Projeler için verilen süre sonunda ise token dağıtımı yapılıyor. Supra (SUPRA) airdrop token dağıtımı ne zaman? SupraOracles nedir? sorgusu yapanlar için detaylar haberimizde...

Supra airdrop token dağıtımı ne zaman?

SupraOracles, 21 Ekim'deki Snapshot'tan sonra ücretsiz SUPRA tokenleri bu hafta dağıtıyor. Bağış toplama etkinliğinde 26,52 milyon dolar toplandı ve katılımcılar arasında Coinbase Ventures, HashKey Capital, Animoca Brands ve HTX Ventures yer aldı.

Airdrop kampanyasına katılmak ve görevleri tamamlamak gibi basit airdrop görevlerini tamamlayan kullanıcılar artık uygun tokenları görebilecekler. Kullanıcılar ayrıca token talep yöntemini onaylamak için bir token talep planı seçebilirler. Öte yandan seçim yapamayan katılımcıların otomatik olarak 30 aylık bir hak ediş planına kaydolması beklenmektedir.

Ayrıca SupraOracles, 250 milyon SUPRA tokeninin tahsis edildiği Supra Starcade adlı başka bir etkinliği de başlattı. Daha büyük bir ödül havuzu ve daha fazla kullanıcı işlemi hedefleniyor. Katılımcıların farklı tokenlerin fiyatlarını tahmin etmeleri gerekecek ve tüm etkinlikler test ağında gerçekleşecek.

SupraOrecles nedir?

SupraOracles projesi resmi web sitesinde kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Blockchain uzmanları, kriptografi araştırmacıları ve Web3 meraklılarından oluşan bir ekibiz ve blockchain'i daha iyi, daha hızlı, daha güvenli, daha ucuz ve daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Ezber bozan yeniliklerimiz, yeni mutabakat mekanizmaları, son derece likit zincirler arası birlikte çalışabilirlik ve 2-3 saniyede sonuca ulaşma gibi son teknoloji güvenlik garantileriyle blok zinciri oracle'larının güvenliğini ve hızını radikal bir şekilde artırıyor. Supra, geliştiricilerin ihtiyaç duydukları ağ dışı ve çapraz ağ verilerine erişmelerine yardımcı olarak protokollerini veri akışına mümkün olduğunca yaklaştırır.

5 yılı aşkın bir süre ve binlerce saatlik akademik araştırma ve geliştirmenin, sayısız simülasyonun ve teknik atılımların ardından, Oracle İkilemini çözmek ve daha iyi, merkezi olmayan bir geleceği güçlendirmeyi amaçlıyoruz."