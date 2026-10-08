Sui hız testinde hedefini ikiye katladı

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Singapur'daki Sui Basecamp etkinliğinde 7 Ekim'de yapılan denemede, açıklanan en yüksek hız saniyede 40 milyon 614 bin 180 işlem oldu. Sui Foundation'ın duyurduğu sonuç, etkinlik için belirlenen 20 milyon işlem hedefini de geçti. Testte ödemeler, oyunlar ve sohbet uygulamaları üzerinden yoğun işlem trafiği oluşturuldu.

10 BİNDEN FAZLA KANAL KULLANILDI

Yüksek hıza, Sui'nin tünel adını verdiği programlanabilir zincir dışı kanallar aracılığıyla ulaşıldı. Ana ağ üzerinde 10 binden fazla tünel açılırken, bunların içindeki işlemler zincir dışında yürütüldü. Dolayısıyla açıklanan rakam, ana ağın her saniye aynı sayıda işlemi tek tek kaydettiği anlamına gelmiyor.

Sistem, bir tünelin açılması ve kapatılması için zincir üzerinde işlem yapılmasını gerektiriyor. Aradaki etkileşimler kanal içinde gerçekleşiyor. Tünel kapandığında tarafların birlikte imzaladığı sonuç ana ağa aktarılıyor ve zincir üzerinde doğrulanabiliyor. Böylece her etkileşimin ayrı ayrı blok zincirine gönderilmesi gerekmiyor.

Sui, 4 Temmuz'daki benzer denemede saniyede yaklaşık 6,1 milyon işleme ulaşmıştı. İki ölçüm de aynı tür zincir dışı kanallar içinde yapıldı. Yeni sonuç, önceki testte açıklanan hızın altı katından fazlasına karşılık geliyor.

HEDEF YAPAY ZEKA UYGULAMALARININ İŞLEM TRAFİĞİ

Deneme, insan müdahalesi olmadan işlem yapabilen yapay zeka yazılımlarının yaratabileceği yoğun trafiği sınamak amacıyla düzenlendi. Testi yöneten Mysten Labs kurucu ortağı ve ürün yöneticisi Adeniyi Abiodun, bu kapasiteyi her gün işlem yapan milyonlarca yapay zeka aracına hazırlık olarak değerlendirdi.

Tünellerin programlanabilir yapısı, kullanım alanını para transferlerinin ötesine taşıyor. Geliştiriciler, oyun veya sohbet gibi farklı uygulamalar için kendi kanallarını tasarlayabiliyor. Sui, ara işlemlerin zincir dışında kalmasıyla işlem maliyetlerini de azaltmayı hedefliyor.

Güvenlik şirketi CertiK, gösterimde bağımsız denetçi olarak yer aldı. Sui'nin açıklamasına göre şirket, işlem kayıtlarını, doğrulama kanıtlarını ve diğer test verilerini inceleyerek önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir rapor yayımlayacak.