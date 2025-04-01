SUI Fiyat Tahmini 2025-2031: SUI İyi Bir Yatırım mı?

SUI Fiyat Analizi

SUI, 2024 yılında en iyi performans gösteren kripto paralar arasında yer aldı ancak 2025'te düzeltme yaşadı. Son 24 saatte yüzde 3,01'lik bir toparlanma kaydeden SUI, aylık bazda ise yüzde 16,16 oranında değer kaybetti. İşlem hacmi son 24 saatte yüzde 20,26 düşerek zayıfladı.

DefiLlama verilerine göre, SUI'nin merkeziyetsiz uygulamalardaki toplam kilitli varlığı (TVL) 1,2 milyar dolar seviyesini aştı.

SUI Günlük Grafik Analizi

SUI, bu ay başında bir omuz-baş-omuz formasyonu oluşturdu ve ardından sert bir düşüşle yılın en düşük seviyesi olan 1,96 dolara geriledi. MACD histogramları, son üç günde pozitif momentumun azaldığını gösterirken, William Alligator göstergesi ise düşük volatiliteye işaret ediyor.

SUI 4 Saatlik Grafik Analizi

4 saatlik grafik, SUI'nin son üç günde önemli bir düşüş yaşadığını ortaya koyuyor. Negatif momentum azalmasına rağmen, volatilitenin yüksek seyrettiği görülüyor.

SUI Teknik Göstergeler: Seviyeler ve Beklentiler

Teknik göstergelere göre, SUI son otuz günün on yedisinde yükseliş sinyali verdi. Genel piyasa hissiyatı pozitif olsa da grafikler, SUI'nin bir konsolidasyon sürecinden sonra aşağı yönlü kırılım yaşadığını gösteriyor.

SUI Geleceği: İyi Bir Yatırım mı?

Piyasa koşulları iyileşirse, SUI yeniden önceki zirvelerine ulaşabilir. 2031 için fiyat tahminleri olumlu görünüyor çünkü merkeziyetsiz uygulamaların küresel çapta benimsenmesi arttıkça SUI'nin değeri de yükselebilir.