Stripe yeni stablecoin özelliğini duyurdu

Ödeme teknolojileri alanında lider konumda bulunan Stripe, 1,1 milyar dolarlık Bridge satın almasının ardından Stablecoin Finansal Hesaplar adlı yeni ürününü piyasaya sürdü. Bu yenilikçi çözüm, dalgalı para birimlerine sahip ülkelerdeki işletmelere enflasyona karşı koruma ve küresel ekonomiye erişim sağlıyor. Stripe ayrıca milyarlarca işlem üzerinde eğitilmiş, dolandırıcılık tespitini iyileştiren ve yetkilendirme oranlarını artıran öncü bir yapay zeka ödeme modelini de tanıttı.

Stripe Stablecoin ve Yapay Zeka Odaklı Yeniliklerini Duyurdu

Stripe tarafından yapılan açıklamada, yeni finansal hesapların, dalgalı para birimleriyle mücadele eden ülkelerdeki girişimciler için enflasyona karşı bir kalkan görevi göreceği ve küresel ekonomiye erişimlerini kolaylaştıracağı vurgulandı. Şirket, "Dünyanın en büyük şirketlerinden birçoğu, stablecoin stratejilerini oluşturmalarına yardımcı olması için Stripe'a yöneliyor." ifadesini kullandı.

Lansman aşamasında, Stripe'ın yeni ürünü iki önemli dolar stablecoinini destekleyecek: USDC ve Bridge platformuna ait USDB. Şirket, gelecekte desteklenen stablecoin çeşitlerini artırmayı hedeflediğini de ekledi. Stripe'ın Stablecoin Finansal Hesapları'nı duyurması, şirketin stablecoin platformu Bridge'i 1,1 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamasından üç ay sonra geldi. Geçtiğimiz ekim ayında kamuoyuna duyurulan bu satın alma, bugüne kadar kripto sektöründe gerçekleşen en büyük birleşme ve satın alma işlemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Yeni stablecoin özelliğinin yanı sıra Stripe, dünyada bir ilk olduğunu öne sürdüğü yapay zeka destekli bir ödeme temel modelini de tanıttı. Şirket, bu model hakkında, "Stripe'ın Ödeme Temel Modeli, on milyarlarca işlem üzerinde eğitilmiştir ve uzmanlaşmış modellerin tespit edemediği her ödemeyle ilgili yüzlerce ince sinyali yakalar" şeklinde bir açıklamada bulundu. Stripe, geliştirilen yapay zeka modelinin dolandırıcılık amaçlı işlemlerin tespitini iyileştireceğini ve yetkilendirme oranlarını artıracağını öngördüğünü belirtti.

Stripe'ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Collison, yapılan duyuruda, "Etrafımızdaki ekonomik manzarayı çarpıcı bir şekilde yeniden şekillendiren, Beaufort ölçeğini aşan, iki güçlü rüzgar var: Yapay zeka ve stablecoinler" ifadelerini kullanarak bu iki teknolojinin önemine dikkat çekti.