Strategy'yi asıl tehdit eden şey Bitcoin fiyatı değil

Rapordaki stres testi bu ayrımı rakamlarla ortaya koyuyor. Bitcoin ancak yaklaşık yüzde 96 düştüğünde şirketin Bitcoin varlığı ile rezervleri dönüştürülebilir tahvilleri karşılayamaz duruma geliyor.

Borcun yapısı bu sonucu açıklıyor. Strategy'nin borcu klasik bir Bitcoin teminatlı kredi gibi işlemiyor. Bitcoin fiyatındaki düşüş şirketi varlık satmaya zorlayan bir teminat tamamlama çağrısı doğurmuyor.

Risk böylece bilançonun diğer tarafına taşınıyor. Şirket, Bitcoin'in fiyatı ne olursa olsun yılda 1,76 milyar dolarlık imtiyazlı hisse temettüsü ve faiz ödemek zorunda. Bu ödeme takvimi fiyattan bağımsız işliyor.

NAKİT REZERV YILLIK YÜKÜN 2,6 KATINI KARŞILIYOR

Raporda görüşlerine yer verilen Sherif Saad, şirketin önündeki asıl sorunu tek cümleyle özetliyor. Saad, "Bana göre Strategy'nin asıl zorluğu, yıllık borç ve imtiyazlı hisse yüklerini karşılamak için çarkı döndürmeyi sürdürmek." dedi.

Saad iki göstergeye dikkat çekiyor. Saad'e göre şirketin imtiyazlı hisselerinin fiyatı ile nakit rezervleri riskin izlenmesinde öne çıkıyor. Mevcut rezervler yıllıklandırılmış yükümlülüklerin 2,6 katını karşılıyor.

Finansman koşulları bozulursa tablo tersine dönebilir. Böyle bir durumda Bitcoin biriktirme stratejisi durabilir. Şirket yükümlülüklerini karşılamak için rezervlerine ve Bitcoin satışlarına daha fazla başvurmak zorunda kalabilir.

Saad bir uyarı daha ekliyor. Saad, "Uzun süreli bir Bitcoin düşüşünde Strategy'nin hisse fiyatı ile piyasa değerinin net varlık değerine oranı (mNAV) aynı anda gerilerse sorun daha ciddi hale gelir." dedi. Saad sermaye toplamanın giderek zorlaşacağını ya da pahalılaşacağını belirtti.

Şirketin borsa değeri 50,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Elindeki 840 bin 447 Bitcoin'in güncel fiyattaki brüt karşılığı ise yaklaşık 65,9 milyar dolar. Bu iki rakam tek başına mNAV hesabı oluşturmuyor. Hisselerin net varlık değerinin altında işlem görüp görmediğini belirlemek için borçların, imtiyazlı hisse yükümlülüklerinin, nakdin ve diğer varlıkların da hesaba katılması gerekiyor.

SAYLOR'IN ASLA SATMA SÖZÜ BU YIL DEĞİŞTİ

Strategy'ye yönelik risk algısının bir bölümü bilançodaki Bitcoin'e dokunma ihtimalinden kaynaklanıyor. Yönetim kurulu başkanı Michael Saylor yıllarca asla satmama yaklaşımını savundu. Bu nedenle Strategy'nin bu yıl diğer yükümlülüklerini karşılamak için Bitcoin satmaya başlaması bazı yatırımcıları şaşırttı.

Şirket mayıs ayından bu yana dört kez satış yaptı. Son işlemde 1690 Bitcoin elden çıkarıldı. Son dönemdeki satışlardan elde edilen gelir imtiyazlı hisse temettülerinin ödenmesinde, hisse geri alımlarında ve dolar rezervinin artırılmasında kullanıldı.

Yönetim tabloyu farklı okuyor. Strategy Üst Yöneticisi Phong Le, şirketin bu yıl sattığı miktarın yaklaşık 25 katı kadar Bitcoin biriktirdiğini hatırlattı. Le bu ay katıldığı bir televizyon programında, şirketin yıl içinde Bitcoin alımlarına yeniden başlamayı planladığını söyledi.

Strategy hisseleri günü yüzde 2,36 kazançla 125,53 dolardan kapattı. Hisse son bir yıldaki 365,21 dolarlık zirvenin yaklaşık yüzde 66 altında bulunuyor. Yayım sırasında Bitcoin 78 bin 392 dolardan işlem görüyor.

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