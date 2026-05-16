Strategy'nin STRC'si tek günde milyar dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy'nin süresiz tercihli hisse senedi STRC, 1,53 milyar dolarlık günlük işlem hacmiyle tüm zamanların rekorunu kırdı. Şirket başkanı Michael Saylor rekor hacmi "Tüm zamanların en yüksek hacmi. 1,53 milyar dolar likidite." sözleriyle duyurdu.

STRC yatırımcılara adi hisseleri seyreltmeden yüzde 11,5 temettü sunuyor. Bir izleme platformuna göre cuma günkü performansla şirket teorik olarak tahmini 735,4 milyon dolar toplayarak 9.066 Bitcoin satın alabilecek kapasiteye ulaştı. Ancak toplanan fonların Bitcoin alımına yönlendirileceğine dair bir garanti bulunmuyor.

STRATEGY NİSANDAN BU YANA 56 BİN BİTCOİN SATIN ALDI

Strategy nisandan bu yana 56.770, marttan bu yana ise 101.147 Bitcoin satın aldı. Şirket normalin altında kalan bir şubatın ardından alım hızını belirgin şekilde artırdı.

Süresiz tercihli hisse senetleri mevcut ayı piyasasında Bitcoin hazine şirketleri için popüler bir sermaye toplama aracına dönüştü. Kıdemli dönüştürülebilir tahviller ve piyasa fiyatından hisse satışı (ATM) programları aracılığıyla sermaye toplamanın zorlaştığı dönemde bu araçlar öne çıktı.

SAYLOR STRC'Yİ "DÜNYANIN EN BÜYÜK KREDİ ARACI" YAPMAK İSTİYOR

Saylor 5 Mayıs'taki ilk çeyrek bilançosu görüşmesinde STRC'yi "dünyanın en büyük kredi aracı" haline getirmeyi hedeflediklerini söylemişti. Diğer Bitcoin hazine şirketleri de benzer stratejiler benimsedi.

Strive perşembe günü kendi süresiz tercihli hisse senedi SATA yatırımcılarının 16 Haziran'dan itibaren günlük temettü alacağını duyurdu. Bu ödeme sıklığı Strategy'nin aylık dağıtımlarına kıyasla daha sık bir program sunuyor. Tokyo merkezli Metaplanet da son aylarda MARS ve MERCURY gibi süresiz tercihli hisse senetleri aracılığıyla Bitcoin alımları için sermaye topladı.

Yaklaşık 200 halka açık şirket bilançolarında Bitcoin tutmaya devam ediyor. Strategy 818.869 Bitcoin ile açık ara en büyük kurumsal Bitcoin hazinesi konumunu koruyor ve bu varlıkların güncel piyasa değeri 66,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin'in son dönemde 81 bin dolara yükselmesi Strategy'nin 75.543 dolarlık ortalama alım fiyatını aştı ve şirketin Bitcoin varlıklarını yüzde 7,2 kâra taşıdı.

Serkan KÖSE
