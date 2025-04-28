Strategy yeni Bitcoin hamlesine hazırlanıyor

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan Strategy, agresif Bitcoin alım stratejisine hız kesmeden devam ediyor. Şirketin 538.200 Bitcoin'i aşan varlığı 50,5 milyar doları geçerken, diğer kurumsal alıcılar da bu trendi takip ediyor. Japon yatırım şirketi Metaplanet'in de 5.000 BTC barajını aşması, kurumsal benimsemenin Asya'ya doğru yayıldığını gösteriyor.

Bitcoin 100 Bin Dolar Altında Alım Fırsatı Sunuyor

Strategy kurucusu Michael Saylor, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden "Stay Humble. Stack Sats" (Mütevazı Kalın. Satoshi Biriktirin) paylaşımını yaptı. Bu paylaşım, yatırımcı çevrelerinde büyük yankı uyandırdı ve şirketin yeni bir Bitcoin yatırımının habercisi olarak yorumlandı.

Popüler Blockchain analisti RunnerXBT, Saylor'ın açıklamasına ilişkin yaptığı yorumda, bu yeni yatırımın "1,4-1,6 milyar dolar aralığında" olabileceğini belirtti. Bu rakam, Strategy'nin bir hafta önce gerçekleştirdiği 555 milyon dolarlık yatırımın yaklaşık üç katı büyüklüğünde.

Bitbo verilerine göre Strategy, 50,5 milyar dolardan fazla değere sahip 538.200'den fazla Bitcoin ile dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor. Şirketin yatırım stratejisi, Japon yatırım şirketi Metaplanet gibi diğer kurumları da Bitcoin benimsemeye teşvik ediyor.

Finans devlerinin yanı sıra bireysel balina cüzdanları da Bitcoin biriktirmeye devam ediyor. Glassnode verilerine göre, en az 1 milyon dolar değerinde Bitcoin tutan balina cüzdanları, 7 Nisan'da 124.000 cüzdandan 26 Nisan'da 137.600'den fazla cüzdana yükseldi.

Nexo analisti Iliya Kalchev yaptığı açıklamada, balinaların agresif Bitcoin birikiminin, kripto para biriminin 94.000 doların üzerine çıkmasına yardımcı olduğunu belirtti. Aynı zamanda, ABD spot Bitcoin ETF'leri geçen hafta boyunca 3 milyar dolardan fazla kümülatif net giriş kaydederek lansmandan bu yana en yüksek ikinci yatırım haftasını işaretledi.