Strategy üçüncü çeyrekte Bitcoin kazançlarını duyurdu

Strategy şirketinin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, üçüncü çeyrekte Bitcoin varlıklarında önemli bir artış yaşandığını belirtti. Şirket, dijital varlıklarında 3,9 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kazanç rapor etti. Bitcoin'in 125 bin dolarlık yeni zirvesine rağmen bu kez alım yapılmadığı açıklandı.

Kasada 79 Milyar Dolar Var

Strategy, Bitcoin yatırımlarında elde ettiği kazançları vurgulayarak yatırımcılara güven verdi. Üçüncü çeyrekte gerçekleşmemiş kazanç 3,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Şirketin toplam kazancı, çeyrek sonrası dahil edildiğinde 9 milyar doları aştı.

Piyasa kaynaklarına göre Strategy'nin Bitcoin varlığı 640.031 adet seviyesinde bulunuyor. Ortalama alım fiyatı 74 bin doların altında kalan bu varlıklar, güncel piyasa değeriyle 79 milyar dolara yaklaşıyor. Şirket, vergi giderlerini de dikkate alarak mali yapısını güçlendirdiğini ifade etti.

Saylor, sosyal medya paylaşımında Bitcoin alımı yapılmadığını duyurdu. Bunun yerine kazançlara odaklanıldığını belirten yönetici, uzun vadeli tutma stratejisini sürdürdüklerini aktardı. Piyasa uzmanları, bu yaklaşımın şirketin risk yönetimini yansıttığını değerlendiriyor.

Bitcoin'in borsalardaki bakiyeleri altı yılın en düşük seviyesine gerilerken fiyatı yeni zirveye ulaştı. Strategy'nin bu dönemde alım yapmaması, kripto topluluğunda tartışma yarattı. Bazı yatırımcılar dip seviyeleri beklemeyi önerirken, diğerleri dinlenme ihtiyacına işaret etti.

Şirketin Bitcoin yatırımı genel olarak yüzde 68 kazanç sağladı. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara ilgisini artırabilir. Piyasa dinamikleri göz önüne alındığında, Strategy'nin stratejisi sektörde örnek teşkil ediyor.