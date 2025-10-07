Haberler

Strategy üçüncü çeyrekte Bitcoin kazançlarını duyurdu
Güncelleme:
Strategy şirketi, 2025 üçüncü çeyreğinde Bitcoin varlıklarında 3,9 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kazanç elde etti. Michael Saylor, Bitcoin'in yeni zirvesine rağmen alım yapmadıklarını açıkladı. Şirketin toplam Bitcoin varlığı 640 bini aşarken, piyasa değeri 79 milyar dolar seviyesinde.

Strategy şirketinin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, üçüncü çeyrekte Bitcoin varlıklarında önemli bir artış yaşandığını belirtti. Şirket, dijital varlıklarında 3,9 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kazanç rapor etti. Bitcoin'in 125 bin dolarlık yeni zirvesine rağmen bu kez alım yapılmadığı açıklandı.

Kasada 79 Milyar Dolar Var

Strategy, Bitcoin yatırımlarında elde ettiği kazançları vurgulayarak yatırımcılara güven verdi. Üçüncü çeyrekte gerçekleşmemiş kazanç 3,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Şirketin toplam kazancı, çeyrek sonrası dahil edildiğinde 9 milyar doları aştı.

Piyasa kaynaklarına göre Strategy'nin Bitcoin varlığı 640.031 adet seviyesinde bulunuyor. Ortalama alım fiyatı 74 bin doların altında kalan bu varlıklar, güncel piyasa değeriyle 79 milyar dolara yaklaşıyor. Şirket, vergi giderlerini de dikkate alarak mali yapısını güçlendirdiğini ifade etti.

Saylor, sosyal medya paylaşımında Bitcoin alımı yapılmadığını duyurdu. Bunun yerine kazançlara odaklanıldığını belirten yönetici, uzun vadeli tutma stratejisini sürdürdüklerini aktardı. Piyasa uzmanları, bu yaklaşımın şirketin risk yönetimini yansıttığını değerlendiriyor.

Bitcoin'in borsalardaki bakiyeleri altı yılın en düşük seviyesine gerilerken fiyatı yeni zirveye ulaştı. Strategy'nin bu dönemde alım yapmaması, kripto topluluğunda tartışma yarattı. Bazı yatırımcılar dip seviyeleri beklemeyi önerirken, diğerleri dinlenme ihtiyacına işaret etti.

Şirketin Bitcoin yatırımı genel olarak yüzde 68 kazanç sağladı. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara ilgisini artırabilir. Piyasa dinamikleri göz önüne alındığında, Strategy'nin stratejisi sektörde örnek teşkil ediyor.

Burak KÖSE
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

