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Strategy düşüşte Bitcoin alımını yavaşlattı

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Strategy düşüşte Bitcoin alımını yavaşlattı
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Kripto piyasasındaki satış dalgası sürerken dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin alıcısı yeni haftalık alımını açıkladı. Şirket fiyat düşerken daha ucuz bir ortalamayla alım yaptı, alımın miktarı ise önceki haftanın yarısının bile altında kaldı.

Michael Saylor'ın şirketi Strategy, 9-15 Kasım arasında yaklaşık 33,4 milyon dolara 485 Bitcoin (BTC) aldı. Şirket bu alımda Bitcoin başına ortalama yaklaşık 68 bin 900 dolar ödedi.

Önceki hafta 79 bin dolar civarından 1036 BTC alan Strategy, bu hafta daha düşük fiyattan yarısından az Bitcoin aldı. Saylor alımdan önce pazar günü "Bu düşüşe biraz turuncu iyi gelebilir" diye yazmıştı.

TOPLAM VARLIK 850 BİN BTC'Yİ AŞTI

Strategy'nin elindeki Bitcoin sayısı 850 bin 849'a yükseldi. Bu, Bitcoin'in toplam arzının yüzde 4'ünden fazlası. Şirket bu Bitcoin'leri ortalama yaklaşık 75 bin 500 dolardan, toplam yaklaşık 64,2 milyar dolara aldı.

Bitcoin'in bugünkü fiyatıyla şirketin varlıkları kâğıt üzerinde yaklaşık 9,5 milyar dolar zararda bulunuyor. Bitcoin, ekim başında 86 bin dolar civarında olan seviyeden hafta sonu 65 bin doların altına indi. Kripto para geçen hafta yaklaşık yüzde 12,6 değer kaybetti.

HİSSE SATIŞIYLA 244,7 MİLYON DOLAR

Şirket alımı hisse satışıyla finanse etti. Strategy, 2,09 milyon MSTR hissesi satarak yaklaşık 244,7 milyon dolar topladı. Bu paranın büyük kısmını ise Bitcoin yerine 228,1 milyon dolarlık STRC tercihli hisse geri alımına ayırdı.

MSTR hissesi geçen hafta yüzde 6,5 düşerek cuma günü haziran ayından bu yana en düşük seviye olan 111,62 dolardan kapandı. Şirket 30 Kasım'da MSCI endeksinden çıkarılacak. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,7 değer kaybeden Bitcoin 64 bin 300 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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