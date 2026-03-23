Strategy'den 1000 BTC'lik yeni alım

Şirketin SEC'e sunduğu 8-K bildirimine göre alım, BTC başına 74.326 dolar ortalama fiyatla tamamlandı. Bu seviye, Strategy'nin bugüne kadar oluşturduğu 75.694 dolarlık genel ortalama alım fiyatının altında. 16-22 Mart haftasında Bitcoin, günlük kapanış fiyatlarına göre ortalama 70.871 dolarda seyretti. Toplam 762.099 BTC'lik varlık, yaklaşık 57,69 milyar dolara mal oldu.

STRATEGY 762 BİN BTC'Yİ AŞTI

Önceki haftaki alım çok daha büyük ölçekli gerçekleşmişti. 22.337 Bitcoin için yaklaşık 1,6 milyar dolar ödeyen Strategy, bu tutarın yaklaşık dörtte üçünü Stretch (STRC) adlı süresiz tercihli hisse satışlarıyla karşıladı. Bundan önceki hafta ise 17.994 BTC alındı. Son haftaki 1.031 BTC'lik işlemde tercihli hisse yerine A sınıfı adi hisse senedi satışları devreye girdi.

Strategy, mart ayında toplamda 41.362 Bitcoin satın aldı. Bu alımların toplam maliyeti yaklaşık 2,93 milyar dolar oldu. Haberin hazırlandığı saatte Bitcoin'in 70.430 dolardan işlem gördüğü hesaba katıldığında, şirketin Bitcoin varlığı yaklaşık 54 milyar dolar değeriyle toplam alım maliyetinin yaklaşık yüzde 7 altında seyrediyor.

Karşılaştırma açısından bakıldığında, BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'si (IBIT) geçen cuma kapanışı itibarıyla 785.300 BTC tutuyor. Strategy'nin varlığı, bu rakamın yaklaşık yüzde 3 gerisinde kalıyor. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinin 20 Mart itibarıyla toplamda tuttuğu miktar ise 1,3 milyona yaklaşıyor. Bu rakam, azami Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 6,1'ine denk geliyor.