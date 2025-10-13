Strategy, Bitcoin yatırımlarını 27,2 milyon dolarlık alımla genişletti

Michael Saylor'un yönettiği Strategy, Bitcoin fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı haftada yeni bir yatırım gerçekleştirdi. Şirket, 220 Bitcoin'i yaklaşık 27,2 milyon dolar karşılığında satın aldı. Bu alım, firmanın ekim ayında yaptığı ilk alımın ardından geldi.

Strategy'nin Bitcoin Varlıkları 640.250 BTC Oldu

Strategy son alımıyla toplam 640.250 Bitcoin'e ulaştı. Şirketin portföyünün toplam değeri yaklaşık 47,38 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ortalama maliyetin 74.000 dolar civarında olduğu bildirildi.

Saylor'un açıklamasına göre, bu alım ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasında henüz yer almadan X platformu üzerinden duyuruldu. Alımın ortalama fiyatı 123.561 dolar olarak kaydedildi. Bitcoin ise 6 Ekim'de 126.200 doların üzerini test ettikten sonra hafta sonunda 107.000 dolara kadar geriledi.

Cuma günkü sert düşüşe rağmen Saylor yatırım stratejisinde kararlılığını korudu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik yeni gümrük tarifesi açıklamalarının ardından piyasalarda yaşanan sert satışlara atıfta bulunan Saylor, "Bitcoin'de gümrük vergisi yok." dedi.

Saylor'un paylaştığı verilere göre, Strategy'nin "BTC Yield" oranı yıl başından bu yana yüzde 25,9 artış gösterdi. Şirketin son alımı, eylül sonunda gerçekleşen 196 BTC'lik satın alımın ardından geldi.

Uzmanlara göre, Strategy'nin düzenli alım stratejisi, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisini canlı tutarken piyasa volatilitesine rağmen uzun vadeli güvenin devam ettiğini gösteriyor.