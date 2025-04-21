İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Strategy bir haftada 555,8 milyon dolara 6.556 Bitcoin satın aldı

Strategy bir haftada 555,8 milyon dolara 6.556 Bitcoin satın aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından Michael Saylor'ın şirketi Strategy, 14-20 Nisan tarihleri arasında 555,8 milyon dolar değerinde 6.556 Bitcoin (BTC) satın aldı. Bu son alım, şirketin toplam Bitcoin varlığını 538.200 BTC'ye yükselterek kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasındaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Bitcoin 85.000 dolar seviyesinde işlem görürken, Strategy'nin agresif satın alma stratejisi hız kesmeden devam ediyor. Şirket, son alımını Common ATM ve STRK ATM hisse senedi teklifleri aracılığıyla finanse ederek, Bitcoin varlıklarını genişletmeye devam ediyor. Bu hamle, kurumsal yatırımcıların kripto para dünyasındaki artan etkisinin en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Strategy Portföy Değeri 36,5 Milyar Dolara Ulaştı

Strategy, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu en son Form 8-K bildiriminde, Bitcoin başına ortalama 84.785 dolar fiyat ödeyerek bu alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Son alım, şirketin 21 Nisan itibarıyla sahip olduğu 538.200 BTC'lik toplam Bitcoin varlığının yüzde 1,2'sini oluşturuyor.

Şirket, bu alımı 547,7 milyon dolar değerindeki 1.755.000 Strategy hissesi ve 7,8 milyon dolar değerindeki 91.213 A Serisi imtiyazlı hisse satışını içeren Common ATM ve STRK ATM hisse senedi teklifleriyle finanse etti. Strategy, 14 Nisan'da duyurduğu 3.459 BTC alımının ardından bu yeni hamlesini açıkladı.

Dikkat çekici bir husus ise şirketin Mart ayı sonundan 6 Nisan'a kadar Bitcoin alımı bildirmemesi oldu. Bu durum, Bitcoin'in 87.000 doların altına düşmesiyle şirketin olağan alım stratejisinde bir değişikliğe gittiğini gösterdi.

Strategy, 2025 yılında şimdiye kadar toplam 91.800 Bitcoin satın aldı. Bu miktar, şirketin toplam BTC portföyünün yüzde 17'sine denk geliyor. Şirketin toplam Bitcoin yatırımı 36,5 milyar dolara ulaştı. Bitcoin başına ortalama alım fiyatı ise 67.766 dolar olarak hesaplandı.

Michael Saylor liderliğindeki Strategy, kurumsal Bitcoin yatırımlarında öncü bir rol oynamaya devam ediyor. Şirketin istikrarlı alım stratejisi kripto para piyasasına olan kurumsal ilginin artmasına katkı sağlıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title