Strategy 90 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımıyla toplam varlığını 714.644 BTC'ye çıkardı

Güncelleme:
Michael Saylor'ın kurduğu Strategy, 2-8 Şubat arasında 1.142 BTC daha satın aldı. Şirketin toplam Bitcoin portföyü yaklaşık 49 milyar dolar değerinde olmakla birlikte, ortalama alım maliyetinin altında işlem görmeye devam ediyor.

Bitcoin hazine şirketi Strategy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) pazartesi günü sunduğu 8-K dosyalamasına göre 2-8 Şubat tarihleri arasında 1.142 BTC daha satın aldı. Alım, Bitcoin başına ortalama 78.815 dolar fiyatla gerçekleşti ve toplam maliyeti yaklaşık 90 milyon dolar oldu.

Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor'ın paylaştığı verilere göre, Strategy artık toplam 714.644 BTC'ye sahip. Bu varlık yaklaşık 49 milyar dolar değerinde, ancak Bitcoin başına ortalama 76.056 dolar maliyetle toplam alım bedeli ücretler ve giderler dahil yaklaşık 54,4 milyar doları buluyor. Rakam perspektife oturtulduğunda, bu miktar Bitcoin'in 21 milyonluk toplam arzının yüzde 3,4'ünden fazlasına denk geliyor. Ne var ki mevcut fiyatlarla şirketin kâğıt üzerinde yaklaşık 5,2 milyar dolarlık zararı bulunuyor.

HİSSE SATIŞLARINDAN FİNANSMAN

Son alımlar, şirketin Class A adi hisse senetlerinin (MSTR) piyasada satışından elde edilen gelirlerle finanse edildi. Geçen hafta Strategy, 616.715 MSTR hissesini yaklaşık 89,5 milyon dolara sattı. Şirket, 8 Şubat itibarıyla bu program kapsamında ihraç ve satışa açık 7,97 milyar dolarlık MSTR hissesinin bulunduğunu bildirdi.

Saylor, şirketin son alımlarına dair her zamanki ipucunu pazar günü verdi. Strategy'nin Bitcoin alım takipçisini paylaşan Saylor, "Orange Dots Matter" mesajını yayımladı. Geçen pazartesi ise Strategy, Bitcoin başına ortalama 87.974 dolar fiyatla 855 BTC daha satın aldığını ve toplam varlığını 713.502 BTC'ye çıkardığını duyurmuştu.

Burak KÖSE
