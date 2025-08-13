Standard Chartered'tan Ethereum için çarpıcı fiyat tahmini

Standard Chartered'tan Ethereum için çarpıcı fiyat tahmini
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Standard Chartered'ın analistleri yaptıkları güncellemeyle Ethereum fiyat hedeflerini çarpıcı şekilde yükseltti. Bankanın Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoffrey Kendrick, kurumsal alımların Bitcoin'dekinden neredeyse iki kat hızlı büyüdüğünü vurgulayarak Ethereum'un güçlü performansını öne çıkardı.

Standard Chartered analistleri Ethereum'un 2028 fiyat hedefini 25.000 dolara yükseltti. Kurumsal alımlar ve ETF girişleri arzın yüzde 3,8'ini eritirken GENIUS Act stablecoin kuralları da Ethereum avantajını pekiştiriyor. Geoffrey Kendrick Q3'te rekor beklediğini açıkladı.

Kurumsal Alımlar Ethereum'u Öne Geçirdi

Standard Chartered raporu, Ethereum'un yıl sonu hedefini 4.000 dolardan 7.500 dolara güncellerken 2028 projeksiyonunu da 7.500 dolardan 25.000 dolara yükseltti. Geoffrey Kendrick, ETH'nin üçüncü çeyrek sonunda önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.866 doları aşmasını bekliyor.

Haziran başından bu yana ETH hazine şirketleri ve spot ETF'lerin dolaşımdaki tüm ETH'nin yaklaşık yüzde 3,8'ini satın aldığı belirtiliyor. Bu oran, benzer alıcılardan Bitcoin'de görülen en hızlı karşılaştırılabilir hızın neredeyse iki katı seviyesinde.

Bitmine Immersion ve SharpLink Gaming gibi Ethereum hazine şirketleri tek başına iki buçuk ay boyunca yaklaşık 2,3 milyon ETH veya arzın yaklaşık yüzde 1,9'unu edindi. Fiyat verilerine göre ETH yılbaşından bu yana yüzde 41'in üzerinde artarken BTC'nin yüzde 29 yükselişi ile karşılaştırıldığında üstün performans sergiliyor.

Başkan Trump tarafından temmuz ayında imzalanan GENIUS Yasası, stablecoinler için federal çerçeve oluştururken aktiviteyi Ethereum'a yönlendirecek. Tüm stablecoinlerin yarısından fazlasının Ethereum ağında bulunması ve stablecoinlerin tüm Blockchain ücretlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturması bu avantajı pekiştiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden yeni transferleri ilan etti
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler

Özel'den AK Parti'ye geçecek Özlem Çerçioğlu'yla ilgili çarpıcı iddia
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler

CHP'de Çerçioğlu krizi! Özel'in sözleri Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Berke Özer'in yeni adresi belli oldu! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı

Fenerbahçe vazgeçti! Berke 4 yıllık imzayı atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
title