Stablecoin Venezuela'da günlük hayatın merkezi haline geldi

Venezuela'nın ekonomik krizi derinleştikçe, milyonlarca vatandaş hayatta kalmak için kripto para birimlerine yöneliyor. Chainalysis'in 2025 Küresel Kripto Benimseme Endeksi'ne göre Venezuela, kişi başı kullanımda dünya dokuzuncusu konumuna yükseldi. Bu rakamlar, geleneksel finansal sistemin çöktüğü bir ülkede kripto para birimlerinin nasıl alternatif çözüm sunduğunu açıkça gösteriyor.

Enflasyon Yüzde 229'u Bulunca Venezuelalılar Stablecoinlere Geçti

Venezuela'da şu anda ABD doları için üç farklı kur bulunuyor. Resmi Merkez Bankası kuru USD başına 151,57 bolívar, serbest piyasa fiyatı 231,76 ve Binance'daki USDT kuru 219,62 olarak işlem görüyor.

Vatandaşlar ve işletmeler, USDT'nin para dönüştürme kolaylığı ve güvenilirliği nedeniyle bu kuru tercih ediyor. Ledn kurucu ortağı Mauricio Di Bartolomeo, USDT'nin artık hem daha iyi bir dolar hem de sosyal sınıflar arasında finansal eşitleyici işlevi gördüğünü belirtti.

Stablecoinler 2024'te Venezuela'nın 10.000 doların altındaki tüm kripto işlemlerinin yüzde 47'sini oluşturdu. Genel kripto faaliyeti geçen yıl yüzde 110 artış gösterdi.

Di Bartolomeo, apartman aidatı, güvenlik hizmetleri ve bahçıvanlık gibi rutin harcamaların dahi artık stablecoinler cinsinden kote edildiğini ve ödendiğini söyledi. Küçük bakkallardan orta ölçekli işletmelere kadar, USDT tercih edilen ödeme yöntemi olarak fiat nakdin yerini aldı.

Venezuela hükümetinin dayattığı sermaye kontrolleri döviz ve dijital varlıklar için paralel piyasalara yol açtı. Petrol şirketleri ve diğer endüstriler de giderek artan şekilde stablecoinlere yöneliyor.