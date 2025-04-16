Stablecoin pazarı beş kat büyüyecek

ABD'nin GENIUS ve STABLE yasalarının yakında yürürlüğe girmesiyle stablecoin pazarında beklenen patlama, küresel ekonomik güç dengelerini etkileyecek potansiyele sahip. Standard Chartered dijital varlık araştırma başkanı Geoff Kendrick'in açıklamaları, kripto para dünyasındaki bu gelişmenin sadece kripto varlıklarla kalmayıp geleneksel finans sistemini de derinden etkileyeceğini gösteriyor. Avrupa cephesinde ise artan dolar-bazlı stablecoin hakimiyeti, dijital euro projesini hızlandırma çağrılarını beraberinde getiriyor. İtalya Ekonomi Bakanı ABD doları bazlı stablecoinlerin Avrupa ekonomik egemenliğini tehdit ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Yeni Yasal Düzenlemeler Stablecoin Sektörünü Dönüştürüyor

Standard Chartered'ın son araştırması, stablecoin hacminin önümüzdeki dört yıl içinde dokuz kat artarak 2 trilyon dolara ulaşacağına işaret ediyor. Bu büyüme, ABD'de yakında yasalaşması beklenen GENIUS ve STABLE yasalarının etkisiyle mümkün olacak.

GENIUS yasası, stablecoin ihraççıları için 1:1 varlık rezervleri, şeffaflık ve kara para aklamayla mücadele uyumluluğunu zorunlu kılan federal bir çerçeve oluşturuyor. STABLE yasası ise bu düzenlemeleri sıkı rezerv kuralları ve denetimlerle güçlendiriyor.

Geoff Kendrick, bu genişlemenin rezerv olarak tutulacak ek 1,6 trilyon dolarlık ABD Hazine bonosu talep edeceğinin altını çiziyor. Bu rakam, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde planlanan tüm yeni Hazine bonosu ihracına denk geliyor.

Finansal piyasalarda sadece Standard Chartered değil, İtalya Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti de benzer bir öngörüde bulunuyor. Milano'daki bir finans forumunda konuşan Giorgetti, ABD'nin stablecoin politikasının Avrupa ekonomik egemenliği için ticaret tarifelerinden daha tehlikeli olabileceği uyarısını yapıyor.

Giorgetti, AB liderlerine Avrupalılara dolar tabanlı kripto ödeme araçlarına alternatif olarak dijital euro projesini hızlandırma çağrısı yapıyor. Stablecoin kullanımının euronun küresel referans para birimi rolüne tehdit oluşturabileceğini düşünüyor.

Bu arada, geleneksel finans dünyası da stablecoin pazarına adım atıyor. JPMorgan Chase, Blockchain tabanlı ödeme ağı Kinexys'e İngiliz sterlini hesaplarını ekleyerek USD dışındaki para birimlerinde stablecoin benzeri ödemeler için altyapı oluşturuyor.