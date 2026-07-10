Stablecoin devi Circle ABD'de banka lisansı aldı

Circle National Trust adını taşıyacak First National Digital Currency Bank, ulusal bankaların başlıca düzenleyicisi olan ABD Para Birimi Denetleme Ofisi'nin (OCC) doğrudan federal denetiminde çalışacak. Circle'ın kurucu ortağı ve icra kurulu başkanı Jeremy Allaire, "Güven bankamızın federal denetimi şeffaflık, yönetişim ve ölçek için yeni bir standart belirliyor." ifadesini kullandı.

Circle, OCC'ye ilk başvurusunu 30 Haziran 2025'te yapmış, koşullu onayı ise Aralık 2025'te Ripple, BitGo, Fidelity Digital Assets ve Paxos ile birlikte almıştı. Alınan lisans şirketin nakit mevduat kabul etmesine veya kredi vermesine izin vermezken müşteri varlıklarını saklamasına olanak tanıyor. Koşullu onayın şartlarına göre USDC ihracı, ulusal güven bankasına değil New York merkezli sınırlı amaçlı bir güven şirketine devredilecek.

USDC REZERVİ SONRAKİ AŞAMAYA KALDI

Onaylanan iş planına göre Circle National Trust, açılışta yalnızca Circle ve bağlı şirketlerine dijital varlık saklama hizmeti sunacak. Talep oluşursa banka bu hizmeti ileride bankalar ve düzenlemeye tabi türev firmaları gibi sınırlı sayıda kurumsal müşteriye de açabilecek. Şirketin ilk başvurusunda temel hedeflerinden biri olan USDC rezervinin federal denetim altında yönetilmesi ise açılışta değil ilerideki bir aşamada devreye alınacak.

OCC onayı, Circle'ın büyük finans piyasalarındaki düzenleyici ayak izine bir katman daha ekledi. Şirket, 2015'te New York Finansal Hizmetler Dairesi'nden BitLicense alan ilk şirket olmuş, 2024'te de AB'nin kripto düzenlemesi MiCA'ya uyum sağlayan ilk küresel stablecoin ihraççısı unvanını kazanmıştı. Circle ayrıca USDC altyapısını küresel ölçekte genişletirken Birleşik Krallık, Singapur, Bermuda, Kanada ve Abu Dabi gibi pazarlarda da düzenleyici onaylar aldı.

RIPPLE VE COINBASE DE LİSANS KUYRUĞUNDA

Circle'ın Haziran 2025 başvurusu, kripto hizmet sağlayıcıları arasında geniş bir ilgi dalgası başlattı. Ripple iki gün sonra, Paxos ağustosta, Coinbase ekimde ve Crypto.com kısa süre sonra başvurdu. Kuyruk 2026 boyunca Morgan Stanley, Charles Schwab, Payoneer ve Trump destekli World Liberty Financial gibi isimlerle genişledi. Coinbase ile Crypto.com o günden bu yana kendi koşullu onaylarını alırken Senatör Elizabeth Warren, OCC'nin bu lisansları Ulusal Bankacılık Yasası'na göre uygun görmediği şirketlere vermesini eleştirdi.

USDC, 73,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük ikinci stablecoin konumunda bulunuyor. Bir yılda piyasa değeri 62,8 milyar dolardan yüzde 16,7 artarken yıl başından bu yana 75,2 milyar dolardan yüzde 2,5 geriledi. Circle'ın hissesi CRCL ise perşembe 63 dolardan kapandıktan sonra duyurunun ardından açılış öncesinde yaklaşık yüzde 16 yükselerek 73 doların üzerine çıktı.