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SPK engellenen kripto platformlarını açıkladı: 100'ün üzerindeki adrese erişim engeli geldi

SPK engellenen kripto platformlarını açıkladı: 100'ün üzerindeki adrese erişim engeli geldi
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SPK, Türkiye'de izinsiz faaliyet gösteren 108 kripto varlık platformuna erişim engeli getirdi. Karar dünya genelinde popüler olan ve ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı bulunan pek çok kripto para borsasını da kapsıyor.

Türkiye'nin finans ve kripto para alanındaki düzenleyici kurumu olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının güvenliğini artırmak amacıyla kripto para piyasasına yönelik önemli bir adım attı. SPK, 108 kripto para platformuna erişim engeli getirerek, aralarında global borsaların da bulunduğu sitelere karşı sert bir hamle yaptı.

Türkiye'deki Kripto Düzenlemesi: Güvenlik Artışı mı, Piyasa Daralması mı?

Sermaye Piyasası Kurulu, kripto varlık alanında yetkisiz faaliyet gösteren çok sayıda platforma karşı sert bir adım attı. Kurul, aralarında uluslararası tanınırlığa sahip kripto para borsalarının da bulunduğu 108 internet sitesine erişim engeli getirdi.

Alınan kararda, BitMart, BitMEX, Phemex ve CoinEx gibi küresel ölçekte hizmet veren önemli platformlar da yer alıyor. SPK'nın resmi bülteninde yayımlanan liste, Türkiye'de yerleşik kullanıcılara izinsiz hizmet sunan tüm platformları henüz kapsamıyor. Bu noktada listeye ilerleyen günlerde yeni platformların eklenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A ve 99'uncu maddelerine dayandırılan bu hamle, yatırımcı güvenliğini artırmayı hedefliyor. Kanunun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası, SPK'ya izinsiz faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini durdurma ve mal varlıklarına el koyma yetkisi tanıyor. Ayrıca bu varlıkların yönetiminin kayyıma devredilmesi de mümkün kılınıyor.

Düzenlemenin 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında ise Kurul'a, yetkisiz sermaye piyasası faaliyetlerine karşı internet sitelerine erişim engeli getirme ve içerik çıkartma yetkisi veriliyor. Bu kararların uygulanması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hızla hayata geçiriliyor.

SPK'nın bu yasaklama kararı, Türkiye kripto varlık ekosisteminde yeni bir dönemin işaretçisi olarak değerlendiriliyor. Türkiye'deki kripto para düzenlemesi bir yandan yatırımcı güvenliğini artırmayı hedefliyor olsa da diğer yandan sektördeki platform çeşitliliğini etkileme potansiyeli taşıyor. Düzenlemenin uzun vadedeki etkisi, kripto platformlarının yasal düzenlemelere uyum konusundaki yaklaşımlarına ve SPK'nın gelecekteki adımlarına bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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